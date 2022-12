Újabb amerikai százmilliók a baloldal sajtójának

A régi indexesek új blogjának főszerkesztője, a Gyurcsány Ferenc feleségével rendszeresen telefonálgató Dull Szabolcs bejelentette, hogy a most induló „oktatási" projektjüket az amerikai DRL (Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor) közel 300 millió forinttal támogatja – számolt be az Origó.

A Dullék által címlapon „Indul a Telex Akadémia” címmel közzétett cikk szerint lesznek ingyenes és fizetős képzéseik is. Az Idea Alapítvánnyal közösen tanároknak, önállóan pedig 15–25 év közötti diákoknak szerveznek képzéseket. A Telex Akadémia szakmai igazgatója Munk Veronika tartalomfejlesztési vezető, ügyvezető igazgatója pedig Pusztay András.

Az Origó szerint a cikk utolsó bekezdése a legérdekesebb:

A programunk ötletével több különböző, nyílt pályázaton is indultunk, végül az amerikai DRL (Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor) támogatja két évre 740 740 dollárral. Ezt a pénzt nem a Telex működésére fordítjuk, hanem teljes egészében a fiataloknak szóló ingyenes programunkra és az oktatóközpont beindítására.

A Telex vezetője azt azonban „elfelejtette” megemlíteni, hogy a DRL a washingtoni külügyminisztérium egyik szerve, amely az amerikai adófizetők pénzéből működik, amit a washingtoni szövetségi kongresszusnak kell megszavaznia.

Nem ez az első eset, hogy amerikai pénzek érkeznek a magyar baloldalhoz, mint ismert, több mint hárommilliárd forintnyi dollárt kapott az Egyesült Államokból a baloldal az országgyűlési kampányra, csak az nem világos, hogy kiktől.