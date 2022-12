Új médiahálózatot építenének Sorosék

Továbbra is keresi magyarországi főszerkesztőjét az Internews nevű, magát függetlennek nevező, de valójában a nemzetközi baloldalhoz köthető médiavállalkozás. A LinkedIn nevű közösségi álláskereső portálon is megjelent hirdetésben az olvasható, hogy budapesti helyszínre szeretnének főszerkesztőt találni. Ideális jelöltjüket eredetileg októberig tervezték kiválasztani, de ez sikertelennek bizonyulhatott, mivel hirdetésük még mindig aktív. Ebben azt írják, hogy gördülékenyen tekintik át a pályázatokat, valamint az érdeklődőket is mielőbbi jelentkezésre buzdítják. Megfigyelhető, hogy a LinkedIn-hirdetésben kiemelt helyen látható az a megjegyzés, mely szerint az amerikai kormány a projekt finanszírozója, viszont ez az információ már nem szerepel a honlapjukon található részletes pozícióleírásban.

Keveredő genderek

Az álláshirdetésből az is megtudható, hogy hazánkon kívül Örményország, Georgia, Lengyelország, Románia és Ukrajna áll a vállalat projektjének fókuszában, ahol olyan „erős és független médiaszektort” akarnak támogatni, ami „ellenáll olyan erőteljes érdekeknek, melyek célja a sajtó manipulálása, elszigetelése és irányítása”. Hozzátették, a főszerkesztőt bízzák meg az országspecifikus és regionális szerkesztőségi politika és tervek kialakításával, valamint a projektvezetőnek jelentve ő fogja azonosítani, felvenni és irányítani a szerkesztőségi tanácsadókat és szakértőket a helyi koordinátorok támogatásával.

Az álláshirdetésben saját magukat úgy mutatják be, mint egy dinamikus, küldetésvezérelt személyekből álló szervezetet, akik szenvedélyt éreznek aziránt, hogy pozitív változást segítsenek elő a világban.

Emellett büszkeséggel tölti el őket, hogy elkötelezettek az innováció és a rugalmasság iránt, továbbá hisznek a sokszínű csapatok erejében. A leírásból kiderül az is, hogy csapatukban keverednek a különböző genderek, szülők és nem szülők, illetve a többféle rasszú, nemzetiségű, életkorú, szexuális orientációjú és társadalmi-gazdasági hátterű emberek. A foglalkoztatási esélyegyenlőséget szem előtt tartó munkaadóként tekintenek magukra, ezért arra biztatják a jelölteket minden rasszból, genderből, életkorból, orientációból, kisebbségből és nemzeti származásból, hogy jelentkezzenek hozzájuk, de szívesen látják azokat is, akiknek „alternatív hátterük és tapasztalatuk van”.

Az ideális jelölt több mint főszerkesztő

A hirdetésben leírtak alapján az új főszerkesztő feladatai közé fog tartozni szerkesztőségi képzések, mentorálás és konzultáció nyújtása a helyi médiaszerveknek azért, hogy javítsák képességüket a lebilincselő és konvergens médiatartalmak előállítására. Ezenfelül a projektvezetővel együttműködésben fel kell kutatnia regionális és nemzetközi tematikus szakértőket, valamint támogatnia szükséges egy regio­nális és országspecifikus tanácsadói kör kialakítását az újságírók és tartalomgyártók mentorálása érdekében.

A jelölttől a folyékony angolnyelv-tudás mellett stratégiai gondolkodást, jó diplomáciai, problémamegoldó és kommunikációs készséget várnak el, de nagy hangsúlyt helyeznek a hatékony kapcsolat- és csapatépítési készségek ismeretére is. A jelentkezőtől szintén megkövetelik a magyarországi médiapiac alapos ismeretét, de jól kell tudnia az emberekkel bánni, valamint képesnek kell lennie az egyedüli munkavégzésre, amellett, hogy akár nagy nemzetközi csapatban is helyt kell állnia.

Az álláshirdetés alapján azt is deklarálják, hogy nem különböztetnek meg senkit, többek között politikai ideológia alapján sem. Ezek ismeretében levonható az a következtetés, miszerint az Internews nemcsak a tájékoztatás színesebbé tételét tűzte ki célul, hanem egy nemzetközi hátterű hálózat kiépítésén is dolgozik.

SZÁZ ORSZÁGBAN HARMINC IRODA

Az Internews hátteréről azt lehet tudni, hogy a Soros-féle Nyílt Társadalom Alapítványok és a Rockefeller Alapítvány áll mögötte, de olyan ­technológiai óriáscégek is támogatják őket, mint a Facebook vagy a Google. Független-objektív amerikai globális médiaszervezetként határozzák meg magukat, a weboldalon található információk szerint száz országban működnek harminc irodával, mintegy húszezer újságírót foglalkoztatva. Tevékenységükre felfigyeltek már az amerikai médiában is, mert a Breitbart című jobboldali lap írt arról, hogy a Biden-kormányzat finanszírozza a magyarországi képviselet megnyitását.

A Magyar Nemzet is megpróbált utánajárni a médiavállalat hazai viszonyokat érintő tevékenységének. Arról érdeklődtünk tőlük, hogy ­megtalálták-e már a főszerkesztőt, és ha igen, ki lesz az, de arról is tudakozódtunk, mennyi ideig tart a jelölt keresése, valamint hány munkatárssal terveznek dolgozni. Kérdéseinkre több mint egy hét elteltével sem kaptunk választ. Emlékezetes, hogy az amerikai kormány már indított egy hasonló célú kezdeményezést és ösztöndíjprogramot 2017-ben Független magyar médiát a vidéknek címmel, de az Donald Trump akkori elnök nyomására végül lekerült a napirendről.