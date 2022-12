Az energiaválság ellenére is a rászorulók mellett állnak

A helyi közösségért érzett felelősségvállalástól vezérelve hívta életre Dobróka László és fia, Dobróka Tamás 2014-ben az Ajándékdoboz Közhasznú Alapítványt. Az útépítéssel foglalkozó, négyszáz főt alkalmazó családi vállalkozás, a HE-DO Kft. tulajdonosainak célja a térségben élő rászorulók közvetlen támogatásán felül ezzel az, hogy a külföldön már régóta létező vállalati adományozás kultúrájára Magyarországon is felhívják a figyelmet. Dobróka Lászlóval korábban már közöltünk riportot annak kapcsán, hogy keresztény emberként évtizedek óta csendben segíti a pálos szerzetesrendet és a katolikus egyházat.

Dobróka Tamás lapunknak az alapítvánnyal kapcsolatban kifejtette: a segítség mindig helyben ér legkönnyebben célba, így remélik, hogy évről évre egyre több vállalkozó követi majd példájukat.

– S így egyre több emberhez jut el a kezdeményezés üzenete: egymást segíteni, a másik problémáit megoldani csak közös erővel, egymás felé fordulva lehet – tette hozzá. Az alapítvány fő támogatója természetesen a HE-DO Kft.

Az ifjabbik Dobróka elmondta, hogy az alapítvány idén kilencedik alkalommal szervezte meg a karácsonyi adományosztást, amelynek célja a gyöngyösi és a város térségében fekvő települések rászorulóinak megsegítése.

Megkülönböztetett figyelmet élveznek a gyermekek, akiknek az alapítvány minden évben csaknem kétezer darab mikuláscsomagot adományoz. A karácsony előtti segítségnyújtás során pedig decemberben 25 településen, mintegy 3600 tartós élelmiszercsomagot osztunk ki körülbelül 1500 rászoruló családnak

– emelte ki Dobróka Tamás. Hozzátette: az alapítvány működése alatt eddig 160 tonna élelmiszert adományozott és szállított ki a nehéz sorsú embereknek. Emellett az alapító Dobróka család jóvoltából az adventi időszak alatt a gyöngyösi Belváros téren minden hétvégén színvonalas zenei programokkal várják a helyi és környékbeli családokat, meghitt hangulatot teremtve a karácsonyi készülődés időszakában.

Az Ajándékdoboz Közhasznú Alapítvány nemcsak decemberben segíti a rászorulókat, hanem máskor is támogatja őket. Így lett hagyomány az ölelés napból, ahol az óvodás gyermekeknek az ölelés és egymásra figyelés kultúráját tanítják, játékos módon: ugrálóvárral, ölelő maci sütivel és egy hatalmas maciöleléssel.

Ezenfelül minden évben játékudvar várja gyermeknapkor a gyöngyösi és a város térségében élő családokat. Dobróka Tamás rámutatott arra: természetesen rengeteg pozitív visszajelzést kapnak az emberektől, de ők nem ezért segítenek a bajbajutottakon. – Mindig a nagyapám mondása jut eszembe, hogy „aki kap, az adjon is”. Így, hiába nehezíti gazdálkodásunkat az energiaválság, nem is gondoltunk arra, hogy abbahagyjuk a programjainkat, továbbra is ott állunk a rászorulók mellett. S ez a jövőben is így lesz. A segítségnek oda kell érnie, ahol szükség van rá. Az alapítványnál sokkal inkább abban gondolkodunk, hogy újabb kezdeményezéseket indítsunk a jövőben a rászorulók érdekében – hangsúlyozta.

Borítókép: Az alapítványnak köszönhetően a Mikulás idén is célba ért (Fotó: Ajándékdoboz Közhasznú Alapítvány)