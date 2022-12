Célegyenesben a magyar űrhajós kiválasztása

– Heteken belül várható az eredményhirdetés a magyar űrhajós programban – mondta lapunknak adott exkluzív interjújában Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos. Hozzátette, a tervek szerint halad a HUNOR-program, annak ellenére, hogy egy kutató űrhajós nemzetközi űrállomásra küldése rendkívül összetett feladat. Különösen úgy, hogy nemzetközi együttműködésben hajtjuk végre a HUNOR, azaz Hungarian to Orbit (Magyart a Föld körüli pályára) programot. A misszió elnevezése is érdekes, amely ugyan egy angol betűszó, így nemzetközi környezetben is jól cseng, de közben – egyáltalán nem véletlenül – egy magyar mitológiai hős neve is egyben.

– Ez egy magyar nemzeti program, kifejezetten magyar cégek, kutatóhelyek, egyetemek fejlesztései és kísérletei lesznek a fókuszban, de a HUNOR-ban partnerünk az Európai Űrügynökség (ESA), ahogyan az amerikai Axiom Space és természetesen a NASA is– emelte ki a miniszteri biztos. Kijelentette, a program legnagyobb értéke az úgynevezett űrhajós idő, amelyet a magyar honfitársunk kutatással tölthet egy egyedülálló, a Föld körül keringő laboratóriumban, azaz a Nemzetközi Űrállomáson (ISS). A leendő magyar űrhajós az Európai Űrügynökség minősített asztronautája is lesz egyben, így a magyar mellett tervezett feladatai közt szerepel majd az Európai Űrügynökség kísérleteinek a végrehajtása is.

Az új magyar űrhajós kiválasztásáról a miniszteri biztos elmondta: a folyamat a vége felé jár. A több ezer jelentkező közül végül 244 érvényes pályázatot tudtak befogadni, melyből az elmúlt egy évben nyolc főre szűkült a kör. Őket jelenleg a Magyar Honvédség légiereje teszteli a kecskeméti bázison, ahol a Gripeneken végzett tesztrepülések során mérik, miképpen hat az extrém gyorsulás a kiválasztott űrhajós-jelöltekre.

– Négy főt szeretnénk a nyilvánosság számára bemutatni, akikkel elkezdődhet a tréning szakasz, melynek a végén az eredményeket összesítve dől el, ki lesz az a kiválasztott, aki feljut az űrállomásra. A tervek szerint a többiek a földi központból fogják segíteni a küldetését, amelyben a most nem repülő, de szintén kiképzett űrhajósjelöltek tudják majd támogatni a Nemzetközi Űrállomáson dolgozó társukat – tájékoztatott.

Ismertette, a teszteléseknek van egy fizikai része, de nagyon fontos a kísérletek betanulása, miközben a műszerek fejlesztése is zajlik, tehát össze kell érnie az emberi kiképzésnek és a műszeres fejlesztési oldalnak. Mint magyarázta, a fizikai, a pszichikai, illetve a szakmai felkészültségnek az összessége adja ki egy küldetés eredményességét. – A kiválasztás folyamatát kizárólag a programban részt vevő szakemberek irányítják, ezért most csak annyit mondhatok: heteken belül várható az eredményhirdetés – árulta el.

A kísérletekről Ferencz Orsolya kifejtette, hogy van közöttük orvostudományi, űrélettani, gyógyszerkutatási vagy a növénytermesztéshez, illetve táplálkozáshoz kapcsolódó vizsgálat, anyagtudományi kísérletek, de az egyik legfontosabb a sugárzásmérés kérdésköre, melyben Magyarország túlzás nélkül a világon az egyik legjobb.

– Legendás a magyar dózismérő, a Pille, amely Farkas Bertalan repülésekor debütált. Egyre fejlettebb változatai azóta is jelen vannak a világűrben, és szinte az összes űrhajós használja – mondta. – A HUNOR-programban a Pillét egy teljesen új típusú műszercsaláddá kívánjuk fejleszteni, és már most is jelentős nemzetközi érdeklődés van rá.

A kísérletek fontosságáról szólva a miniszteri biztos azt állította: kiemelkedő jelentőségű az űrkutatás eredményeinek visszaáramlása egyéb tudományos és technológiai területekre. – Nagyon sok csontritkulás elleni vagy kardiovaszkuláris problémára használt gyógyszert köszönhetünk az űrtevékenységnek, a súlytalanságban vizsgált emberi szervezetről megszerzett tudásnak, de egyes anyagtudományi kísérletek is nagyon sokat profitáltak az űrtechnológiából. Az említett sugárzásmérési technológiai innovációt hasznosítja a nukleáris- vagy egészségipar is. Egyébként szigorú követelmény, hogy csak olyan kísérleteteket engedélyeznek elvégezni a Nemzetközi Űrállomáson, így a HUNOR-program során is, amelyet a földfelszínen – a sugárzási viszonyok és a súlytalanság miatt – elvileg is lehetetlen lenne.

Arra a kérdésre, hogy Magyarországnak miért fontos az űrkutatás, amikor jelenleg a szankciós infláció miatt így is rengeteg a kiadás, Ferencz Orsolya elmondta: ez egy régi keletű vita. Megjegyezte, mindig is furcsállotta, hogy ezek a technofób és tudományellenes érvek miért nem más kutatás-fejlesztési területeknél, például a mesterséges intelligenciánál, akkumulátor fejlesztéseknél vagy a génsebészetnél merülnek fel – nem mintha az említett tudományterületeknél esetükben bármennyire jogos volna. Az űrtechnológiának óriási fejlődést köszönhet az emberiség, de ez már nem csak áttételesen igaz, a világűr direkt részévé vált a gazdaságainknak – tette hozzá. Kifejtette, nem véletlen, hogy pár hete Párizsban az Európai Űrügynökség miniszteri értekezletén a tagállamok arról döntöttek: tovább növelik kiadásaikat az űrszektor területén, pedig a háború okozta nehézségek őket is sújtják. – Mindenki tisztában van azzal, hogy az űr stratégai terület, úgy a szuverenitás, mint a gazdaság területén.

Mára trivialitás, hogy amelyik ország versenyképes és fejlett gazdaságot kíván építeni, annak egyre komolyabban kell invesztálnia az űriparba és az űrképességek megszerzésébe, megtartásába és fejlesztésébe is. Ezek és a rajtuk nyugvó globális szolgáltatások a világgazdaság jelentős részét képezik, melyek nélkül nem lehetne a mai komplex társadalmakat üzemeltetni – érvelt Ferencz Orsolya.

– Azok a kutatások és vizsgálatok, amelyeket az Apollo-programnak is köszönhetünk, beleértve azt, hogy mára okostelefonokba integrált számítógép van szinte mindenkinek a zsebében, az akkori fejlesztési irányokkal katalizálódtak, hiszen az Apollo-programhoz a számítógépek miniatürizálásán keresztül vezetett az út – idézte fel. Emlékeztetett: nem lehetett egy bizonyos méretűnél nagyobb a fedélzeti számítógép, ugyanis a túl nagy méret és súly miatt a program végrehajthatatlan lett volna.

A miniszteri biztos elmondta, hogy az űrtevékenység a napi szintű globális szolgáltatásokhoz, a kommunikációhoz, a navigációhoz vagy a Föld távérzékeléssel történő megfigyeléséhez nélkülözhetetlen, de ez adja az alapját még a korszerű mezőgazdaságnak is. – Ez mára hatalmas üzlet és hihetetlenül dinamikusan bővülő piac, gazdaságilag is megtérülő, jól jövedelmező terület. A világ legjelentősebb gazdasági szervezetei az űrszektor tekintetében további exponenciális bővülést várnak az elkövetkező évtizedekben is. Az innováció és a magas hozzáadott értéket előállítani képes iparágak – mint amilyen az űripar is – jelentik a jövőt, ezek fejlesztése az egyik kitörési pont Magyarország számára is. Tudásalapú társadalomról nem beszélhetünk tudás nélkül. Azt viszont meg kell szerezni, abba fektetni kell – fogalmazott a miniszteri biztos.

Az, hogy egy országnak van-e hozzáférése űrtechnológiához, mára stratégiai biztonsági kérdés is egyben. Rámutatott, az orosz-ukrán konfliktusra tekintve láthatjuk, hogy egy fegyveres összetűzést is eldönthet, milyen adatokhoz fér vagy nem fér hozzá az adott fél. Tetszik vagy nem tetszik, ezeknek az adatoknak a túlnyomó többsége a világűrből érkezik.

Kitért arra is, hogy a baloldal Magyarország számára tett ajánlatát, miszerint „merjünk kicsik lenni” „már unalomig hallgattuk”, de arra, hogy ők milyen módon képzelik el hazánk fejlődését, már nem tudnak válaszolni. – Nyilván a szervilizmusnak van egy olyan szintje, amikor minden csodálatos, ami nem magyar, és ennek a baloldalon számos történelmi hagyománya és követője van, azonban szerencsére a nemzeti-keresztény-konzervatív kormány egy másik filozófiát vall. Eszerint a magyar egy tehetséges és rendkívül jóravaló nép, ezért minden lehetőséget meg kell nyitni, ahol a képességeit kamatoztatni és fejleszteni tudja – fejtette ki.

Szerinte egy munka- és tudásalapú társadalmat munkával és tudással lehet felépíteni. Példaként említette, hogy Izrael, Csehország, Szingapúr vagy Lengyelország hatalmas összegeket fordít erre a szektorra, mert ez megéri nekik, hiszen az Európai Űrügynökség számításai szerint egy a hathoz megtérülési arány az űriparban. Magyarország számára is nyilván az a felelős döntés, hogy az itt rendelkezésre álló humán erőforrást és tudást kamatoztatni kell.

– A Covid-válság alatt tovább nőtt a szektor jelentősége, hiszen sokan home office-ból dolgoztak vagy tanultak, amelyet részben a világűrbe telepített eszközök által biztosított szolgáltatások tettek lehetővé – mondta el Ferencz Orsolya.

– Hogy szerintük vissza kell mennünk a barlangba és hogyan ne csináljunk semmit, azt a baloldal nagyon szépen megmutatta, amikor ők voltak Magyarország kormányrúdjánál. Olyan gazdasági hanyatlásba taszították ezt az országot még messze a 2008-as világgazdasági krízis előtt, hogy az párját ritkítja a magyar történelemben. Nemhogy kiutat nem tudtak mutatni, hanem tönkretették Magyarországnak többek közt ezt a területét is. A nemzeti kormány ezzel szemben egy vállalható és reális, felfelé ívelő jövőképet kínál ennek az országnak – fogalmazott Ferencz Orsolya.

– Ha egykori tudós nagyjaink tudtak nemzetközi élvonalba illő eredményeket hozni ennek az országnak, akkor segítenünk kell, hogy a ma élő tudóstársaink is befuthassák itthonról ezeket a pályákat – vélekedett. Hozzáfűzte, ebből a tudásból Magyarországnak kell profitálnia.

– Ha ne adj’ Isten elveszítenénk a képességeinket, és nem férnénk hozzá a világűr adta gazdasági és biztonságpolitikai lehetőségekhez, akkor mindent drága pénzen meg kéne vásárolnunk, persze ha mások egyáltalán odaadják nekünk. Ez egyrészről súlyos szuverenitási kérdés, másrészt gazdasági; miért mi fizessünk másoknak, inkább mások fizessenek nekünk egyes űripari termékekért, szolgálatásokért. A megszerzett tudásból, technológiai fejlesztésekből szülessenek jól fizető magyar munkahelyek és profitáljanak belőle a magyar vállalatok – sorolta érveit.

A nők szerepéről szólva az űrkutatásban a miniszteri biztos sajnálatát fejezte ki, amiért a jelentkezőknek csak 16 százaléka volt nő, melynek oka szerinte a hölgyek önbizalomhiánya. Úgy gondolja, a lányokat már gyermekkorukban bátorítani és segíteni kell. A úgynevezett STEM szektorban látszik már némi előrehaladás, mert a természettudományi és műszaki pályákon is megnőtt a hölgyek aránya.

– Fontos, hogy őket később se veszítsük el, mert az akadémiai világba megdöbbentően kevés hölgy jut el e területen – mondta.

A jövőbeni tervekről szólva Ferencz Orsolya elmondta: az új magyar űrhajóst a középiskolai oktatásba is szeretnék bevonni szerte a Kárpát-medencében. – Ez olyan élményt és motivációt adhat a fiatal generációknak, amelyet Farkas Bertalan repülése jelentett annak idején, hiszen az ő űrutazásának hatására generációk sora indult el a természettudományok irányába – zárta gondolatait a miniszteri biztos.