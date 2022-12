Csúcsszervezetté alakul az alapvető jogok biztosának hivatala

– Tervben van további gyermekotthonok felújítása is?

– Igen, idén is választottunk két gyermekotthont, amelyek felújítása éppen most zajlik ugyanebben az összefogásban. Az egyik a Veszprém–gyulafirátóti Befogadó Gyermekotthon, a másik pedig Baranya megyében, Szentlőrincen a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató által fenntartott lakásotthon. Utóbbi esetében a Büntetés-végrehajtási Szervezet, a Verga Veszprémi Erdőgazdaság Zrt., illetve a Mecsekerdő Zrt. is részt vesz a felújításban. Terveim szerint így idén karácsonykor ismét két lakóotthon gyermekeit tudjuk megörvendeztetni. Márai Sándor gondolatát idézve: „Lényeges dolgokat emberek között soha nem a szavak, mindig csak a magatartás és a cselekedetek intéznek el”.

– Az ombudsmanok munkája általában irodákban zajlik, ön és munkatársai azonban már a Covid-járvány kezdetekor közvetlenül az emberektől tájékozódtak, milyen hatásai vannak a bezártságnak, a korlátozó rendelkezéseknek. Hogyan élték meg ezt az időszakot?

– Nem állítom, hogy nem voltak nehézségeink az induláskor, hiszen olyan ellenséggel álltunk szemben, amiről nem voltak tapasztalataink és eszközeink sem voltak ellene. Nehéz időszak volt, de mindent megtettünk azért, hogy az akkori tudásunk szerinti legnagyobb biztonságban legyenek a látogatásokon részt vevő kollégáim. A kezdeti nehézségek után zökkenőmentesen és lelkesen zajlott a munka. Gyerekvédelmi és szociális intézményekben, büntetés-végrehajtási intézetekben, rendőrségi objektumokban és még számos más intézményben jártunk. Azt gondolom, jó döntés volt ez a látogatássorozat, amelyet egyébként azóta sem hagytunk abba.

A mi feladatunk éppen az ilyen nehéz időkben mutatkozik meg. Békeidőben nyilván ezek a kérdések fel sem merülnek, de amikor helyzet van, akkor segítenünk kell. Ezt a helyzetet csak tovább fokozta a határaink mellett dúló háború.

– Éppen a háború miatt döntöttek úgy, hogy területi irodákat hoznak létre.

– A háború kitörése után Záhonyban a vasútállomáson, Beregsurányban a segítőponton, illetve a fővárosi BOK Sportcsarnokban is nyitottunk egy-egy ombudsmani információs pontot, ahol azóta is folyamatosan, a menekülthullám intenzitásának megfelelő erővel vannak jelen a munkatársaim.

– Az elmondottak alapján nagy hangsúlyt fektetnek a személyes jelenlétre.

– Olyan világban élünk, ahol a digitális eszközök túlhatalma lassan mindannyiunk számára evidencia lesz, ezzel párhuzamosan vagy éppen ennek ellenére azonban azok a honfitár­saink, akik hozzánk fordulnak segítségért, nem minden esetben tudnak az elektronikus elérhetőségeinken megkeresni minket. Éppen ezért kötelességünk személyesen is ott lenni, ahol szükség van ránk. Ma már tíz helyszínen működik az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala. Korábban csak Budapesten volt személyes ügyfélszolgálatunk, tavasz óta azonban ezen kívül hat régióközpontban, Debrecenben, Miskolcon, Szegeden, Pécsen, Győrben és Székesfehérváron is működik ombudsmani iroda, ahol személyesen várják a kollégáim a jogkereső polgárokat. Azt gondolom, szükségük van ránk az embereknek. Összesen tehát ma már tíz helyen vagyunk jelen az országban, ahol személyesen is kezdeményezhető minden ügytípusunk, és a munkatársaim minden segítséget meg tudnak adni a hozzánk fordulóknak.