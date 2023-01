„Erős, küzdő, válságálló nemzet vagyunk”

Elmondta: a történelem arra is megtanított minket, hogy legnagyobb gyengeségünk a széthúzás, legnagyobb erősségünk az összefogás. – Most nem a csüggedés, hanem az összekapaszkodás ideje jött el. Most tudunk tenni azért, hogy a legmagányosabbak is érezzék: nincsenek egyedül! – fogalmazott a köztársasági elnök.