Színes programokkal várja idén a vendégeket az Ügetőszilveszter

Pécsi István, a Kincsem Park ügyvezető igazgatója az M1-en emlékeztetett: az Ügetőszilveszter 1999 óta Budapest legnagyobb szabadtéri óévbúcsúztató sporteseménye, a Kincsem Park legnépszerűbb versenynapja. Az esemény még a Kerepesi úti pályán indult, kezdetben főiskolásokat, egyetemistákat céloztak meg és néhány év alatt már mintegy tízezerre nőtt a látogatók száma – részletezve, hozzátéve: az Ügetőszilvesztert átmentették a Kincsem Parkba az új ügetőpályára, ahol a koronavírus-járvány előtt már mintegy húszezren voltak kíváncsiak a programokra. Az ügyvezető igazgató kiemelte: az idei előzetes jegyeladások is azt mutatják, hogy sokan lesznek szilveszterkor az ügetőn. Felidézte, hogy a századik Magyar Derby programján nyáron több mint tízezren vettek részt, az Ügetőszilveszterre pedig ennek dupláját várják.

A Kincsem Park honlapjának tájékoztatása szerint a kapukat délben nyitják, az első ügetőfutam 13 órakor kezdődik és várhatóan este nyolc óráig tartanak a programok, amelyek tűzijátékkal zárulnak. A legizgalmasabbnak a színészek, sportolók és újságírók versenye, a Zenthe Ferencről és Bubik Istvánról elnevezett két futam ígérkezik.

Az ismert emberek közül idén is rajthoz áll Martinek János olimpiai bajnok öttusázó, aki eddig a legtöbbször vett részt az Ügetőszilveszteren, de Baji Balázs világbajnoki bronzérmes gátfutó vagy Ungvári Miklós olimpiai ezüstérmes cselgáncsozó, Epres Attila színművész, Vida József bankár és Pintér Zoltán labdarúgó is ott lesz majd. Török Olivér, az M4 Sport műsorvezetője két futamban is indul, az egyikben győzelemre is esélyes lóval áll rajthoz, a legnagyobb ellenfele a címvédő Bács Péter lesz. Elmondta: 2015-ben vett részt először hajtóként az Ügetőszilveszteren, majd 2017-ben nyert és akkor is mindkét futamban indult.