A magyar labdarúgásnak és a magyar csapatoknak is ártana, ha az UEFA ellen lázadnánk

Ahogy korábban a Magyar Nemzet is megírta, az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) határozata nyomán a Magyar Labdarúgó-szövetség nem engedélyezi Nagy-Magyarország jelkép használatát az UEFA által szervezett mérkőzéseken.

Az MLSZ a döntést követően lapunk kérdésére közölte, hogy nem tiltották be a Nagy-Magyarországot ábrázoló jelképeket hazai bajnoki és kupamérkőzéseken. A jelképet a FARE (Football Against Racism in Europe) UEFA-ra vonatkozó katalógusa tartalmazza.

Borbély Zoltán jogász, az MLSZ egykori elnökségi tagja és szóvivője úgy fogalmazott a Mandinernek, hogy nincs beleszólásuk abba, hogy az UEFA mit tart tiltott jelképnek. Kifejezetten tiltja és bünteti a FIFA és az UEFA a politikai jellegű megnyilvánulásokat, így a magyar válogatott mérkőzésein is az ő szabályaikat kell betartani.