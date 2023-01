Hiába tagadta volna Ujhelyi, kiderült, hogy szoros kapcsolatban állt Eva Kailival

– Személyesen semmilyen kapcsolatban nem voltam az érintett képviselőkkel és szakértőikkel – jelentette ki 2022. december 12-én Ujhelyi István a Mandinernek a példátlan baloldali korrupciós botrány kitörését követően. Ekkortájt helyezte vizsgálati fogságba a belga rendőrség Eva Kailit, az Európai Parlament szocialista alelnökét és további három gyanúsítottat, akiket a hatóságok egy Katarral kapcsolatos korrupciós ügyben folytatott nyomozás során vettek őrizetbe.

Az Origó a ma megjelent cikkében viszont arra hívta fel a figyelmet, hogy az MSZP-ből már kilépett, de továbbra is az európai S&D frakcióban ülő Ujhelyi István nem mondott igazat. Több kép is bizonyítja ugyanis, hogy korábban szoros kapcsolatban állt a mostani korrupciós botrány főszereplőjével, Eva Kailival.

– Még 2017 októberében választották meg Ujhelyit a negyven éven aluli EP-képviselők alelnöknek, míg Eva Kailit elnöknek választották. Közös fotó is készült megválasztásuk után – emlékeztetett a portál.

Ujhelyi István Eva Kailival. Forrás: Origó

Ujhelyi az Európai Parlamenten belül máshol is szorosan együttműködött a több mint 1,5 millió euró készpénzzel lebukott Kailival. Konferenciát is szerveztek közösen Brüsszelben, ami a médiaszabadsággal foglalkozott, ahová főként Soros-szervezeteket (Riporterek határok nélkül) és magyar baloldali médiumokat (az akkor megszűnő Népszabadság) is hívtak. Természetesen erről a rendezvényről is több kép készült – hívta fel a figyelmet az Origó.

Egymás mellett ültek a konferencián, bár Ujhelyi állítólag nem ismerte Kailit. Forrás: Origó

Tehát Ujhelyi azon 2022. decemberi állítása, hogy semmilyen kapcsolatban nem volt a súlyos korrupciós botrányba keveredő Kailival, egyszerűen hazugság volt

– vonta le a tanulságot a portál.

Ahogyan arról a Magyar Nemzet is beszámolt, Eva Kaili szintén kapcsolatban állt Dobrev Klárával, illetve az MSZP-s Gurmai Zitával, aki 2019-ig volt EP-képviselő.