Korrupciógyanú miatt őrizetbe vették az Európai Parlament alelnökét

Korrupció és pénzmosás gyanújával őrizetbe vették Eva Kailit, az Európai Parlament (EP) egyik alelnökét, miután a belga rendőrség nyomozást indított az ügyben, hogy Katar állítólag lobbitevékenységet folytatott az EP-ben – írta meg a Politico brüsszeli hírportál.

Az EP pártcsaládja, a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége azonnali hatállyal felfüggesztette a görög politikust. Ugyanezt jelentette be a görögországi baloldali Paszok nevű párt is, amelynek Eva Kaili a tagja volt. A Le Soir és a Knack belga lapok arról számoltak be, hogy a Kaili mellett őrizetbe vett személyek között volt Luca Visentini, a Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség főtitkára is.

A belga szövetségi ügyészség pénteken arról számolt be, hogy őrizetbe vettek négy embert, köztük egy volt európai parlamenti képviselőt az Európai Unió parlamentjében egy Öböl-menti ország által elkövetett korrupció gyanújával indított vizsgálat részeként. A Le Soir értesülései szerint katari tisztviselők próbáltak meg egy volt olasz szocialista képviselőt megvesztegetni, aki az EP tagja volt 2004 és 2009 között. A szövetségi ügyészség közleményében az állt, hogy a hatóságok több hónapja gyanúsítanak egy Öböl-menti államot az Európai Parlament gazdasági és politikai döntéseinek befolyásolásával.

A rendőrség pénteken 16 razziát tartott Brüsszelben, hatszázezer euró (250 millió forint) készpénzt, valamint informatikai eszközöket és mobiltelefonokat foglalt le, tartalmukat vizsgálja. A készpénzt a volt képviselő brüsszeli lakásában, egy széfbe zárva találták – írta meg az MTI.

A razziák botrányt váltottak ki az Európai Parlamentben, főleg azok után, hogy a szocialisták és demokraták képviselőcsoportja különösen engedékeny álláspontot képviselt Katarral szemben a labdarúgó-világbajnokság előtt.

Kaili, a parlament 14 alelnökének egyike, nemrégiben Katart élenjárónak nevezte a munkajogok terén, miután találkozott az ország munkaügyi miniszterével, annak ellenére, hogy nemzetközi szinten komoly aggodalmak merültek fel a stadionépítési munkálatok körülményeivel kapcsolatban.