Katonai tiszteletadással elbúcsúztatták a hősi halott Baumann Péter főhadnagyot + galéria

Petit mosolygós, a rosszkedvet hírből nem ismerő, családját rajongásig szerető, hivatásának élő rendőrként ismerték. Rendőri tanulmányait 2012-ben kezdte a Miskolci Rendészeti Szakközépiskolában, 2013. július elsején szerelt fel próbaidős járőrként a BRFK XI. kerületi Rendőrkapitányság állományába. Járta a ranglétrát: 2018 decemberében járőrvezető, fél évre rá járőrparancsnok beosztásba került. Utána körzeti megbízottként dolgozott. Imádta, amit csinált, helytállását vezetői is elismerték. Teljesítményértékelésnél kivételes minősítést kapott, ez is bizonyítja szakmai elhivatottságát. A közösség biztonságáért produkált hathatós munkájáért szolgálata alatt hét ízben részesült Önkormányzati jutalomban. Valósággal feloldódott hivatásában, az élete volt a rendőrség, a cég kitöltötte minden pillanatát, gyakorlatilag hobbija sem volt. Egy éve talált rá a szerelem, társa, Niki szintén a hivatásos állomány tagja egy társszervnél. Családját, különösen édesanyját rajongásig szerető emberként ismerték, 32 esztendős bátyja, István is gyászolja. Peti februárban lett volna 30 éves. Peti a XI. Kerületi Rendőrkapitányságon nemcsak a kollégáit, hanem a barátait is itt hagyta.