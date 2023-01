Magabiztos Fidesz-előny az év elején

Minden második biztos szavazó pártválasztó, azaz 51 százalék a Fidesz–KDNP-re szavazna, ha most vasárnap országgyűlési választást tartanának – derül ki a Real-PR 93. december közepén készült közvélemény-kutatásából. Az ellenzéki pártok mindegyike nagyon jelentős hátrányban van: még a legerősebbnek tűnő baloldali ellenzéki pártra, a DK-ra is csak negyedannyian, 13 százaléknyian voksolnának. Jelenleg a Mi Hazánk tíz százalékkal a harmadik legerősebb párt, és még a Magyar Kétfarkú Kutyapárt is megelőzi hétszázalékos támogatottságával a többi baloldali pártot. A Momentum és a Jobbik hat-hat százalékos támogatottságával már egyáltalán nem az ellenzék vezetéséért, hanem a bejutási küszöb feletti támogatottság megtartásáért harcol. Az MSZP, az LMP és a Párbeszéd eljelentéktelenedése tovább folytatódott.

Az adatok alapján egy erős kiábrándultság érezhető a kormánykritikus választók részéről a baloldali pártok iránt: egyrészt a korábban egymással összefogó pártok belföldi eredménye ma már hét százalékponttal elmaradna az áprilisi eredményüktől, másrészt a Mi Hazánk és az MKKP tekintetében is négy-négy százalékpontos erősödés figyelhető meg azóta.

Jakab Péter mozgalma, A Nép Pártján kétszázalékos támogatottságával három baloldali párt eredményét is eléri vagy meghaladja. Összegezve az eredményeket tehát azt lehet megállapítani, hogy az orosz–ukrán háború és a brüsszeli szankciós politika negatív hatásai, köztük az erős infláció, a rezsicsökkentést érintő változások, az üzemanyagárstop kivezetése, és más belső, illetve külső hatások sem ingatták meg a kormánypártok határozott előnyét, az ellenzéki pártok pedig nem tudtak csökkenteni hátrányukon.

A vidéki Magyarország véleménye most is jelentősen eltér a budapesti pártpreferenciáktól. Vidéken a biztos szavazó pártválasztók 54 százaléka szavazna a Fidesz–KDNP listájára, míg a fővárosban 16 százalékponttal kevesebben.

A korábbi baloldali összefogásnak pedig Budapesten határozottan nagyobb a támogatottsága: itt 44 százalék adná voksát valamelyik baloldali pártra, vidéken csak 26 százalék, így a fővárosban 6hatszázalékpontos előnyben, vidéken viszont 28 százalékpontos hátrányban van az összevont baloldal a Fidesz–KDNP-vel szemben.

A baloldal fővárosi támogatottsága egyértelműen a DK és a Momentum viszonylag magas eredményének tulajdonítható, mindkét pártra 17-18 százaléknyian szavaznának a budapesti biztos szavazó pártválasztók közül, bár még ezek az adatok is számottevően elmaradnak a fővárosban legerősebb pártnak számító Fidesz eredményétől, ami 38 százalék.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Havran Zoltán)