Másfél tucat hattyú pusztult el Sárospatak mellett

Tucatnál is több hattyútetemet találtak horgászok és természetjárók a szilveszteri-újévi hétvégén Sárospatak mellett a Berek-holtágon – tájékoztatott a Borsod-abaúj-zemplén megyei hírportál, a Boon.hu.

Az erről készült fotók a közösségi oldalakon is terjednek. Az egyik szemtanú, Sóstói András, nyugalmazott sárospataki pedagógus, természetjáró és fotós arról számolt be a portálnak, hogy maga szombaton 15 hattyútetemet számolt meg, miközben körbejárta a holtágat, de mellettük több szárnyas is láthatóan betegnek tűnt.

Aros János, a város polgármestere arról tájékoztatta a megyei lap munkatársát, hogy hozzá szombaton délután érkeztek az első információk a hattyúk pusztulásáról, ő pedig értesítette az illetékes szakembereket, akik megvizsgálják a körülményeket.

Sárospatakon minden évben sok hattyú időzik télen a Bodrog-folyón, valamint a Berek-holtágon, sokan járnak a vízpartra hozzájuk, elsősorban fotózni a kecses madarakat. A közösségi oldalakon olvasható információk szerint közülük minden évben elhullik néhány. A mostani eset azonban megdöbbentette a helyieket.

Amint arról a portál tájékoztatott: a szükséges állategészségügyi eljárások folyamatban vannak, annak lezártáig nem tudják, mi történhetett.

Közölték, hogy január 2-án kiemelték a Sárospatak melletti Berek-holtágból az elpusztult hattyúkat. A munkát a horgászvíz kezelője, a Bodrog Menti Sporthorgász Egyesület vezetői, tagjai végezték el.

Vannak még tünetei a betegségnek

Gulyás Péter, az egyesület elnöke hírportálunk kérdésére válaszolva elmondta: összesen húsz hattyútetemet emeltek ki a holtágból, de az élő madarak jelentős részén is betegség tünetei látszanak. A horgászegyesület elnöke elmondta azt is: őket a szakhatóság szakemberei, valamint Aros János, a város polgármestere kérték fel a feladat elvégzésére.

Átadták a szakhatóságnak

Az elpusztult hattyúkat az önkormányzati tulajdonú Sárospataki Kommunális Szervezet munkatársai szállították el a helyszínről, két tetemet pedig vizsgálat céljából átadtak a szakhatóságnak.

A horgászegyesület tagjai tovább figyelik a helyszínt. Ha újabb elhullott állatot találnak, azokat ugyancsak kiemelik és értesítik az illetékeseket. Gulyás Péter hozzáfűzte: bár a csónakjaikat a téli időszakban nem hagyják a vízben, most egyet mégis újból vízre tettek, hogy kéznél legyen a megfigyeléshez és – amennyiben szükséges – a beavatkozáshoz.

Ne menjen senki arra!

Aros János a közösségi oldalán azt közölte: a szükséges állategészségügyi eljárások folyamatban vannak, annak lezártáig nem tudják, mi történhetett. Egyben arra kérte a sárospatakiakat, hogy ne látogassák az érintett területet.