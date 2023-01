Meghalt Gerő András

Elhunyt Gerő András történész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Habsburg Történeti Intézet igazgatója, az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) professor emeritusa

– tudatta a Klubrádió.

Gerő András az ELTE bölcsészkarán szerzett történelem–szociológia szakos diplomát, tanulmányait követően pedig a bölcsészkar oktatója lett. 1995-ben habilitált, ezután 2017-ig vezette az ELTE BTK Gazdaság- és Társadalomtörténeti tanszékét. Emellett 1991-től a Közép-európai Egyetem (CEU) professzora volt. Számos külföldi egyetemen folytatott tanulmányokat, illetve oktatott is. Vendégelőadóként oktatott Amerikában, a Pennsylvaniai Egyetemenen és a Columbia Egyetemen is. Gerő András 1993–2010 között a Budapesti Negyed főszerkesztőjeként is dolgozott.

2006-ban lett a történettudományok doktora a Magyar Tudományos Akadémián. Legfontosabb kutatási területeihez tartozott az Osztrák–Magyar Monarchia története, maga Ferenc József császár, a magyar polgárosodás és a modern zsidó identitástörténet. Utolsó kötete 2022 őszén látott napvilágot Liberális látószög címmel.

Borítókép: Gerő András (Fotó: Mirkó István)