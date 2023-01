Négy különböző napon folynak az uniós tárgyalások

Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter ­január 25-én szerdán az uniós tárgyalásokért felelős Mariya Gabriel innovációért, kutatásért, kultúráért, oktatásért és ifjúságért felelős biztossal fog tárgyalni. Egy nap múlva, január 26-án csütörtökön pedig a magyar területfejlesztési miniszter is egyeztetni fog Johannes Hahnnal, vagyis Navracsics Tibor még Varga Judit előtt találkozik a költségvetési biztossal.

Mint azt tegnap megírtuk, a szaktárca ­információi alapján a Magyarországtól megkövetelt igazságügyi vállalásokról a hozzájuk kapcsolódó jogalkotás lezajlott, amit már társadalmi egyeztetésre is bocsátottak. Varga Judit erről is tárgyalni fog Reynders biztossal. Az igazságügyi miniszter ezzel kapcsolatban tegnapi Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy a magyar egy szavatartó nép, amire időnként érdemes partnereinket is emlékeztetni. – A kölcsönös tiszteleten alapuló konstruktív párbeszéd és a szavahihetőség hívei vagyunk, és egyenlő mércével mérünk – fogalmazott.

Mindenképpen lesz megállapodás, a diákok finanszírozást fognak kapni az Erasmusra

– jelentette ki Navracsics Tibor a Partizán című műsornak adott interjúban. A kormány álláspontját ismertetve kijelentette, hogy a ­kuratóriumi tagság és az összeférhetetlenség viszonylatában két megoldás létezik: az egyik az intézményi összeférhetetlenség megállapítása, amikor magából a hivatali pozícióból adódik az összeférhetetlenség. A másik lehetőség az úgynevezett dinamikus összeférhetetlenség, amit érdekütközés veszélyének felmerülése esetén egy összeférhetetlenségi nyilatkozattal, vagy az adott személynek a döntéshozatalból való kizárásával oldanak meg. Kiemelte:

a bizottsággal a tárgyalások során az utóbbi mellett tették le a voksukat, a testület nem kérte, hogy a kuratóriumokból bárki távozzon, hanem jó megoldásnak nevezték a dinamikus összeférhetetlenséget.

Megjegyezte, ezért módosították a ma működő rendszert. Mivel Brüsszelben azt mondták, hogy ez jó lesz nekik, most pedig gondjuk van vele, emiatt megy jövő héten tárgyalni – mutatott rá. Úgy fogalmazott, bármiről egyeztethetnek, bármilyen megoldás lehetséges, csak tudni szeretnék, hogy az Európai Bizottság mit akar. Hozzáfűzte: információt akar szerezni arról is, hogy jó-e a dinamikus összeférhetetlenségi szabályrendszer, mert ha nem, akkor érdemes áttérni a hivatali összeférhetetlenségre. Azt kérte az EB-től, ne az ítéletet hozzák meg a tárgyalás előtt, mert most a bizottság potenciálisan 180 ezer magyar diá­kot zár ki abból az Erasmusból, aminek Navracsics Tibor öt évig a felelőseként dolgozott, és tudja, hogy semmilyen politikai kritérium nem volt benne.