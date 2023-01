Nemi diszkriminációval vádolják a sorosista Amnestyt

– Nyomást gyakoroltak magasabb beosztású vezetők egy női alkalmazottra, hogy hagyja abba a szoptatást, valamint többeket is rendszeres szóbeli és pszichológiai zaklatásnak vetettek alá – jelentette ki a Soros György érdekeltségébe tartozó Amnesty International (AI) néhány korábbi alkalmazottja az OpenDemocracy nevű portálnak, megszegve a hallgatási tilalmat. Állításuk szerint az emberi jogi szervezet magyarországi irodájának öt korábbi munkavállalója szenvedett el diszkriminációt, bántalmazást és volt kitéve manipulációnak. Figyelemre méltó, hogy a bántalmazás éppen aközben történt, amikor a szervezet egy 56 oldalas jelentést készített Nem lehet megkerülni: nemi alapú diszkrimináció a magyar munkahelyeken címmel. Ez azért tekinthető képmutatásnak az OpenDemocracy szerint, mert a tanulmány azt volt hivatott sürgetni, hogy a hatóságok és a munkaadók tegyenek lépéseket a munkahelyeken tapasztalható nemi, illetve anyasággal kapcsolatos diszkrimináció megszüntetéséért.

Az egykori alkalmazottak hozzátették: a képmutatás egy másik példája az volt, hogy az egy évig tartó szerződések váltak az új AI-munkavállalóknál a normává 2018 végétől. Akkoriban kritizálta ugyanis az AI aktívan a magyar törvényeket, amelyek lehetővé tették, hogy a munkáltatók rövid időre szóló szerződéseket adjanak, amelyek megkönnyítették a várandós nők elbocsátását. – A külvilágnak azt mutatjuk, hogy a nők egyenlővé tételén dolgozunk, s az Amnesty genderrel kapcsolatos munkájára, valamint a nők és a munkahely kapcsolatára összpontosítunk – nyilatkozta Burtejin Zorigt, az öt nő közül az egyik, aki az AI Magyarország genderprogramjának tisztségviselője és kampánykoordinátora volt 2020-ban. Feltette a kérdést: „Mi tényleg nem újítjuk meg egy állapotos nő szerződését? Akkor én nem lehetek a gendermunka nyilvános arca az Amnestynél.”

Egy másik alkalmazott nem kapta meg a szerződését a szervezethez csatlakozás után hat héttel. Az első szerződéskivonatban az állt, hogy értesítenie kell az AI-t, amennyiben várandós lesz, vagy egy „reprodukciós beavatkozás” alá veti magát. Ebben azzal a joggal is felruházták az AI-t, hogy kérhessen orvosi igazolást, bár ezt a szerződés végső változatából eltávolították. Az öt nő közül ketten úgy érzik, hogy a szervezetnél pszichés és fizikai trauma tüneteitől szenvedtek.

A hölgyek az AI-nél tapasztalt mérgező munkahelyi környezetről is beszámoltak, állítva, hogy egy szenior menedzsernek „agresszív” vezetői stílusa volt, amit más csoportvezetők is átvettek. A 37 éves Gere Zsófia állítása szerint nemi alapú diszkriminációt élt át, amikor visszatért a munkahelyére az AI irodavezetőjeként, miután megszülte gyermekét 2019-ben. Arról számolt be, hogy egy rutinszerű teljesítményértékelés során az egyik vezető megkérdezte, mikor fogja abbahagyni a szoptatást, továbbá azt kifogásolta, hogy ez megakadályozza majd a nőt az éjszakai üzleti utakon való részvételen. Ezenfelül a vezető arra is javaslatot tett, hogy Gere Zsófia részmunkaidőben dolgozzon, csökkentett fizetésért. Nem sokkal ezután a hölgy új munkahelyet talált és kilépett az AI-től, mire a vezető utalást tett arra, hogy sok barátja van Gere Zsófia új munkahelyén, ami a nő szerint a megfélemlítésére tett kísérlet volt. A hölgy hozzátette: arra is megkérték, írjon alá egy titoktartási nyilatkozatot, amely szerint nem tapasztalt diszkriminációt az AI-nál, és nem ez volt az oka a felmondásának. Távozásának felgyorsítása érdekében ezt aláírta, ami szerint ha megszegi ezt, akár 2500 eurós büntetést is kiszabhatnak rá. Elmondása szerint az említett vezető azt is kijelentette: az iroda nem terápia, a személyzet mentális jóléte pedig nem a vezetőség felelőssége.

Megkerestük az AI Magyarországot is, és arról kérdeztük, mit szólnak az őket ért vádakhoz. Válaszukban kijelentették: korábbi belső vizsgálatukban nem találtak bizonyítékot arra, hogy a panaszok megalapozottak lettek volna. Hozzátették: a panaszosokkal közösen egy helyreállító szemléletű folyamatba kezdtek, amely jelenleg is zajlik.