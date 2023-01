„Tényfeltárás” idegen tollakkal

Se lenyelni, se kiköpni nem tudta a baloldal azt, hogy Márki-Zay Péter több milliárd forintnyi dollártámogatást kapott a 2022-es országgyűlési választások kampányára. Arról, hogy a baloldal közös miniszterelnök-jelöltjét a DatAdat-csoport bevonásával pénzelik ismeretlen donorok, a médiában már a választások előtt írtunk, például amikor a Magyar Nemzetben megjelent, hogy a Bajnai Gordonhoz köthető cég fizette Márki-Zay Péter ebédjét.

A választások után aztán maga a bukott miniszterelnök-jelölt is bevallotta a támogatás tényét, sőt dokumentációt is közzétett a befutott összegekről. Erre muszáj volt valamit reagálnia a kormányellenes sajtónak is. Ekkor találták ki azt a keretezést, amelyet a 24.hu újságírója foglalt össze a legalaposabban. Nagy Gergely Miklós Amerikai pénz és az ellenzék: kampányt még nem papíroztak le Magyarországon úgy, mint most című cikkét utóbb a Transparency International Magyarország Alapítvány is díjazta.

A korábban Gőbölyös Soma-díjként ismert elismerést elvileg tényfeltáró munkákért adományozzák egymás között a baloldali újságírók. Az idei évben díjazott cikk viszont új tényből szinte semmit sem tartalmazott, amikor tavaly szep­tember végén megjelent.

A 24.hu szerzője lényegében összefoglalta, amit addig a média már megírt a dollárfinanszírozás ügyéről (többek között a DatAdat által fizetett ebéd is szerepel az összeállításban), ezért a nagy része átvett anyagnak tekinthető. Ezért is tűnik komolytalannak, hogy a „legjobb tényfeltáró” cikk díját vehette át érte a szerző.