Vége az ítéletidőnek, mutatjuk, mikor süthet ki a nap

Vasárnap és hétfőn a Dunántúlon általában erősen felhős vagy borult lesz az ég. Keleten ma csökken a felhőzet, holnap pedig inkább szűrt napsütés várható. Ma estig a Dunántúlon gyengébb havazás, havas eső, eső várható. Hajnalban ismét esni fog a Dél-Dunántúlon, majd napközben a Dél-Alföld és az Alpokalja térségében is. Az északi, északkeleti szél ma a Nyugat-Dunántúlon lesz élénk, míg holnap már erős lökések is lehetnek az északkeleti, keleti megyékben is. A hőmérséklet éjszaka –4, +3 fok között, nappal hétfőn a Dunától keletre általában 7 és 12, a Dunántúlon 3–6 fok között valószínű.

Újra közlekednek a Lillafüredi Állami Erdei Vasút szerelvényei vasárnap reggeltől – tájékoztatott az Északerdő Zrt. A téli menetrend szerint négy vonatpár közlekedik Miskolc, a Dorottya utca és Lillafüred között.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a szélsőséges, csapadékos időjárás és a Bükkben kidőlt fák miatt szombaton nem jártak a szerelvények. Az erdőgazdaság továbbra is fokozott óvatosságot kér a turistáktól.

Borítókép: Havazás a Bakonyban (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)