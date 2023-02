A legtöbb mentőcsapat hazamegy Törökországból, a Hunor marad

A Hunor itt marad és kitart, és a következő napokban is ellátja a felderítési, kutatási és mentési feladatokat

– fogalmazott az M1 helyszíni tudósítója a műsorban.

Lantos Csaba elmondása szerint a magyar mentőcsapat tagjai szinte házról házra járnak és túlélők után kutatnak.

Közölte azt is, hogy a mentőcsapatok egyeztetésén elhangzott, hogy az utóbbi néhány órában nem sikerült senkit élve kiemelni a földrengés után maradt romok alól. Ez – a tudósító szerint – alátámasztja azt a vélekedést, miszerint a katasztrófát követő századik óra után már csodaszámba megy, ha valakit élve találnak.

A körülményekről elmondta, hogy éjszakánként akár mínusz 6-7 Celsius-fok is lehet, de mostanra a magyar csapat tábora kiépült, van fűtés, valamint áram. Folyamatosan érkezik az ellátmány is a táborba: az élelem, a víz és az üzemanyag is biztosított.

Borítókép: Török–szíriai földrengés – Elindult a Hunor mentőszervezet csapata Törökországba (Fotó: Kovács Tamás)