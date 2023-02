A pesti ügyvédi iroda a maffia cégtemetője volt

Az elmúlt öt évben 168 gazdasági társaságot jegyeztettek be a hiteles cégnyilvántartás adatai szerint dr. Sz. E. Budapest belvárosi, Szent István körúti ügyvédi irodájának a címére. Az alapító okiratokat az ügyvédnő szerkesztette, ellenjegyezte, illetve ő volt a külföldi tulajdonosok magyarországi kézbesítési megbízottja is. A kérdéses cégek tulajdonosi köre zömében olasz magánszemélyekből állt, de akad köztük orosz, bolgár, ukrán, szlovén, szlovák, szerb, román, moldovai, lengyel, litván, nigériai, angol és francia tulajdonos is.

A Privat kopó bűnügyi portál statisztikája szerint a cégek közül 113-at kényszertörölt a cégbíróság, kilenc vállalkozás pedig felszámolás alatt áll. A magyar cégnyilvántartásból az is kiderül, hogy a dr. Sz. E.-hez kapcsolódó, kényszertörölt, illetve felszámolt cégek többsége jelentős köztartozást halmozott fel, amely miatt végrehajtási eljárást indított a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A 122 szóba jövő társaságból legalább három adótartozása meghaladta a százmillió forintot.

Mint azt megírtuk, az ügyvédnőt néhány napja ideiglenes átadási letartóztatásba helyezte a Fővárosi Törvényszék a catanzarói bíróság európai elfogatóparancsa alapján. A maffiaellenes olasz hatóságok 2017 óta nyomoztak a calabriai ’ndrangheta nevű, a világ második legnagyobb maffiájának számító bűnszervezet nyolc tagja ellen. A titkosszolgálati eszközöket is felhasználó nyomozás során került képbe a budapesti, 57 éves dr. Sz. E. és az 54 éves testvére. Az olasz bűnügyi hatóságokat a Fővárosi Főügyészség és a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai segítették.

A nyomozás adatai szerint dr. Sz. E. gazdasági társaságokat hozott létre azzal a céllal, hogy elősegítse a drogkereskedelemmel és uzsorakölcsönzéssel foglalkozó ’ndrangheta pénzmosási tevékenységét. A nemzetközi körözés csak az ügyvédnő ellen volt érvényben, testvére néhány cégben ügyvezető volt névleg, őt eltiltották a cégvezetői tevékenységtől, ám vádat ellene nem emelnek. Amennyiben az ügyvédnő ellen emelt vádak beigazolódnak a bíróságon, akár húsz évet is kaphat. Kiadatása már csak attól függ, hogy az olasz igazságügyi hatóságok írásba adják-e, hogy dr. Sz. E. olaszországi elítélése esetén a büntetését Magyarországon töltheti le vagy sem.

Az ügyvédnő ellen egyébként a Fővárosi Törvényszéken a maffiaügytől függetlenül zajlik egy magyar büntetőeljárás is.

Sem a törvényszék, sem dr. Sz. E. ügyvédje erről nem árult el részleteket. Úgy tudjuk, költségvetési csalási ügyről van szó, ami összefügg a kényszertörölt cégek némelyikével. A lapunk által megkérdezett jogászok szerint a NAV-nak átfogó vizsgálatot kell indítani a Szent István körúti ügyvédi irodába bejegyzett, majd zömében kényszertörölt cégek miatt.

Borítókép: maffiaellenes akció Olaszországban (Fotó: AFP/Alessandro Fucarini)