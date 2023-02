Csak az nem korrupt, aki fizet

„Nemcsak Soros György, hanem a rangsor élén található országok állami szervezetei, nagyvállalatai is a Transparency finanszírozói” – hívta fel a figyelmet minapi bejegyzésében a közösségi oldalán a Nézőpont Intézet. Kiemelték, hogy a 2022-es Korrupciós Érzékelési Index (Corruption Perceptions Index, CPI) rangsor abszolút első helyén szereplő Dánia, és a második helyezettek között szereplő Új-Zéland külügyminisztériuma is támogatja a Transparency International (TI) működését.

„Korrupt-e a Transparency korrupciós indexe?” – tette fel a költői kérdést posztjában az intézet.

Szerintük a Transparency korrupciós indexének adatait nem lehet komolyan venni, mert nem a lakosság véleményét mérő, hanem azt manipuláló médiatermékről van szó, és saját bevallása szerint sem korrupciót mér, hanem kiválasztott, ismeretlen szakértők szubjektív érzületét számszerűsíti.

Többségben a kormányzati donorok

A Nézőpont egyébként egy korábbi tanulmányában is kifejtette, hogy a CPI pontozásának függetlensége is megkérdőjelezhető, hiszen a Transparencyt számos állami szervezet, nagyvállalat, alapítvány és egyéb piaci szereplő finanszírozza. „2021-ben a támogatások 59,5 százalékát tették ki kormányzati szereplők. Többek között a 2021-es rangsort közösen vezető Új-Zéland és Dánia külügyért felelős minisztériumai is a támogatók között vannak, de a 4. helyezett Svédország nemzetközi fejlesztési együttműködési ügynöksége és a 8. helyezett Hollandia külügyminisztériuma is” – írták még az előző évi rangsorral kapcsolatosan, a Transparency saját oldalán elérhető adatokra hivatkozva.

A Nézőpont által kiemeltek mellett a 9. helyen szereplő Németországból három minisztérium is támogatja a Transparencyt. A 10. helyen szereplő Írország külügyminisztériuma is támogatók között van. Az amerikai és a brit kormányzat támogatása gyakorlatilag már magától értetődő a szervezet esetén, de Svájc, Franciaország és Kanada is feltűnik mint támogató.