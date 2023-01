Soros szervezeteivel lehetnek kapcsolatban a brüsszeli korrupciós botrány főszereplői

Mint ismert, a brüsszeli korrupciós botrány középpontjában az egykori olasz európai parlamenti képviselő, az érintett Fight Impunity NGO alapítója, Pier Antonio Panzeri áll.

Fontos részlet, hogy Panzeri szerepel azon a listán, amely Soros György európai parlamenti szövetségeseit sorolja fel.

Szintén Soros-szállal rendelkezik Eva Kaili, görög európai parlamenti képviselő, aki Giorgi Panzerivel közösen alapította a Fight Impunity NGO-t.

Kaili ugyanis a European Council on Foreign Relations nevű think tank tagja, amelynek képviselői között Bajnai Gordon és Korányi Dávid mellett Soros György és fia, Alexander Soros is megtalálható.

Eva Kaili élettársa, Francesco Giorgi, aki szintén a Fight Impunity alapítója, az olasz szocialista EP-képviselő, Andrea Cozzolino asszisztense, akinek neve szintén feltűnik azon a listán, amely Soros György európai parlamenti szövetségeseit sorolja fel. A Fight Impunity igazgatói tanácsában ült Cecilia Wikström egykori svéd liberális európai parlamenti képviselő is, aki úgyszintén megtalálható azon a listán, amely Soros György európai parlamenti szövetségeseiről készült – olvasható az Origó cikkében.

A portál beszámolt róla, hogy a Fight Impunity mellett a No Peace Without Justice NGO is érintett a brüsszeli korrupciós botrányban, amely szintén több szálon kötődik Soros Györgyhöz és az amerikai tőzsdespekuláns szervezeteihez. Az NGO alapítója az egykori európai parlamenti képviselő Emma Bonino, aki 2015 és 2018 között helyet foglalt Soros György Nyílt Társadalom Alapítványának igazgatói tanácsában, valamint a már bemutatott Fight Impunity tiszteletbeli igazgatóságának is tagja. Neve – Eva Kailihoz hasonlóan – megtalálható az European Council on Foreign Relations szervezetben. Bonino az olasz +Europa törpepárt vezetője, amelyet Soros György korábban másfél millió euróval támogatott, de Soros már Bonino előző pártját, az Olasz Radikálisokat is ellátta kampánytámogatással, 2004-ben és 2006-ban. Mindezek mellett 2018. január 22. és 30. között Soros és felesége, Tamiko Bolton, személyesen 200 ezer euró nagyságrendű pénzügyi támogatást utalt a +Europa pártnak.

A portál hozzátette, hogy a politikus még 1998-ban részt vett a Bilderberg-csoport éves találkozóján, ahol egy képen szerepelt Soros Györggyel, de később is együttműködött a tőzsdespekulánssal Líbiával, a kábítószerek legalizálásával, a migrációval, valamint az abortusz témájával kapcsolatban.

Soros György azonban nemcsak Bonino pártjait, hanem magát a No Peace Without Justice nevű szervezetét is anyagi támogatással látta el. Az Open Society Foundations honlapjáról kiderül, a szervezet 2016 és 2017 között több mint 300 ezer dollár értékben kapott adományokat az NGO-tól. A brüsszeli alapítvány főtitkára, Niccoló Figá-Talamanca szintén érintett a korrupciós botrányban, az NPWJ-n keresztül köthető Soroshoz, azonban korábban is a filantróp által támogatott szervezetekben tevékenykedett. Niccolò korábban a Lawyers’ Committee for Civil Rights Under Law nevű NGO-nál dolgozott tanácsadóként. Az NGO Stop Hate nevű projektjét 2017-ben támogatta a Soros-alapítvány. A Lawyers’ Committee for Civil Rights Under Law időközben Human Rights Firstre változtatta a nevét. Mint ismert, a Human Rights First is kap pénzt az amerikai tőzsdespekulánstól. Érdemes tudni, hogy a No Peace Without Justice NGO 2020. december 11-én az Amnesty International és a Human Rights Watch szervezetekkel közösen tartott egy konferenciát a rohingyák ellen elkövetett szexuális és nemi bűncselekményekkel kapcsolatban. A Soroshoz köthető szervezetek és a No Peace Without Justice között azonban nemcsak együttműködés, hanem személyi kapcsolatok is vannak. A No Peace Without Justice egyik munkatársa, Juan José Guzmán, például korábban az Amnesty International chilei szervezetének dolgozott – fejtette ki cikkében az Origó.