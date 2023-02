Donáth Anna: Nem ígérem, hogy kormányt váltunk

– Szorongunk, a szorongásunk pedig április 3-a óta tovább nőtt, megfagytunk – fogalmazott visszatérő beszédében Donáth Anna. A Momentum EP-képviselője több hónap után lépett újra a nyilvánosság elé – ez jelen esetben a Momentum tagságát jelentette, a zártkörű rendezvényt pedig élőben közvetítették internetes felületeiken –, miután tavaly októberben megszületett első gyermeke.

Gyurcsányék szemfényvesztők

Donáth szerint az elmúlt harminc év tragédiája, hogy Magyarországon csak papíron történt meg a rendszerváltás, és az elmúlt harminc év politikai személyeskedéssel telt. A Momentum EP-képviselője azt mondta:

Le kell szállnunk a régi ellenzéki vonatról.

Mert a mostani ellenzéki politikát alakító minták újra és újra fideszes kétharmadhoz vezetnek.

Gyurcsány Ferencre és pártjára utalva úgy fogalmazott:

Szemfényvesztők hazugságokkal etetnek minket.

Szerinte mostani formájában az ellenzék is csak az ország problémáinak része.

– Néha alapigazságokat nem merünk kimondani, de miért? Félünk, hogy elveszítjük a szavazóinkat? – tette fel a költői kérdést Donáth. – Aki a magyar kormány idő előtti leváltását ígéri, az hazudik reggel, éjjel meg este – idézte fel Gyurcsány Ferenc őszödi beszédét a Momentum politikusa. Donáth szerint ha tét nélküli ígérgetést folytat az ellenzék, kárörvend az ország nehézségein, azzal ugyanazt csinálja, mint a kormány.

– Őrültség ugyanazt tenni újra meg újra, és várni, hogy az eredmény más lesz – utalt a baloldali összefogás politikai toposzára Donáth Anna. A DK-s árnyékkormánynak azzal szúrt oda, hogy ki kell menni a fényre, mert az árnyékból nem lehet kormányt buktatni.

Láthatatlan Momentum

Donáth Anna a Momentumot is kritizálta, ahogy fogalmazott, a kutya nem vette észre, amit az utóbbi időszakban csináltak. – Letértünk az eredeti utunkról, azt gondoltuk, annyira fontos a kormányváltás, hogy rossz kompromisszumokba is bele kell menni. Nem álltunk ki az értékeink, igazságaink mellett, mert óvtuk az ellenzéki egységet – utalt vélhetően a 2022-es választások előtti ellenzéki osztozkodásra az EP-képviselő. Hozzátette: – Színtelen-szagtalan összefogással nem lehet leváltani a rendszert.

Donáth Anna szerint ezzel együtt is a rendszer bukása elkerülhetetlen, de az ellenzék késlelteti azt. – Hazugságokra épül a rendszer, az unortodox gazdasági csoda, a rezsicsökkentés, a nemzeti tőkésosztály, az árstop, a demográfiai fordulat, és a Nyugat hanyatlása is hazugság – mondta, és szerinte emiatt fog összeomlani a rendszer. Hozzátette: 1988-ban sem tudta senki, hogy mikor omlik össze a fennálló világrend, most se tudják, mikor lesz változás az ország vezetésében.

Göncz Árpád-idézettel vezette fel a társadalompolitikai elképzeléseit. – Azokat szolgálom, akiknek szolgálójuk nincsen – idézte a rendszerváltás utáni első köztársasági elnököt. – Mutassuk meg, hogy emberek vagyunk! – szólította fel a Momentumot Donáth Anna. – Nem lehet mindent a kormányhoz mérni, már most kell foglalkozni a jövő kérdéseivel – tette hozzá.

Románia már előttünk jár

Az oktatás helyzetéről beszélve Donáth Anna az esélyteremtés fontosságát emelte ki. A momentumos politikus szerint a tanároknak az egyik legmagasabb fizetést kell adni, mert, mint mondta, pontosan arra van pénz, amire politikai akarat van.

Azt is mondta, hogy ez az oktatási rendszer új gazdaságot is hozna.

Donáth szerint a munkaalapú gazdaságot, amit a kormány sikeresen kiépített az elmúlt 12 évben, le kell cserélni, mert hiába van munka, a fizetések alacsonyak, szerinte Romániában már a magyarnál magasabb fizetések és életszínvonal van.

Ő inkább emberközpontú gazdaságot alakítana ki Magyarországon, mert ahogy fogalmazott, ha tudás van, akkor minden van.

Donáth Anna emellett a klímaváltozásról beszélt. Szerinte ez olyan kihívás, ami megköveteli, hogy a Momentum ezt tegye politikája fókuszába. Sőt szerinte minden pártnak zölddé kell válnia. A politikus szerint optimistának kell maradni, mert reális, hogy 2050-re Európa klímasemleges legyen. Klímavédelem nélkül semmi sincs Donáth szerint, ez generációjuk legnagyobb kihívása.

A világpolitikai helyzetről elmondta, hogy a világ tömbösödik, Magyarországnak azt kell kijelentenie, hogy a nyugati világ része. A szabadság és a liberális demokrácia oldalán áll.

Donáth Anna a beszéde végén nem ígérte meg, hogy kormányt váltanak vagy gyors győzelmeket aratnak.

Ehelyett azt ígérte, hogy őszinte lesz a Momentum tagságához, akkor is, ha ezzel népszerűtlenné válik. Szerinte nem a siker, hanem a munka fogja majd igazolni őket.

– A modern idők legfölöslegesebb beszédét tartotta meg ma Donáth Anna. Török Gábort is megszégyenítő, sehova sem vezető egyrészt-másrésztek hangzottak el Dobrev Klára hanghordozásával – értékelte az EP-képviselő beszédét Deák Dániel közösségi oldalán.

– De hogy mire jelentkezik? Nem derült ki. Hogy mit akar a Momentum? Nem derült ki – mutatott rá a politológus.

Szerinte aki abban reménykedett, hogy Donáth majd legalább elszínleli a konfliktust Gyurcsánnyal, az csalódott csak igazán, hiszen csak a „bánjunk egymással szépen az ellenzéki oldalon” tónust ütötte meg. Hozzátette: Talán csak a momentumosok SZDSZ-es szülei lehetnek elégedettek, az új szlogen ugyanis az SZDSZ-től van (annyi, hogy hosszabb és unalmasabb).

– Donáth beszéde talán szándékosan volt ennyire üres, így a baloldal valódi vezetője, Gyurcsány Ferenc szabadon brillírozhat majd holnap – vetítette előre Deák Dániel.