Erősítik az egyházat azzal, hogy nem rombolnak, hanem építenek

A hálaadó szentmisét Ternyák Csaba, az Egri Főegyházmegye érseke mutatta be, aki szerint ez az alkalom is bizonyítja: a katolikus egyházban továbbra is fontos szerepe van a szerzetesi életnek. Egy város lelki megújulásában „kiemelkedő, helyettesíthetetlen szerepe van” a templomnak, tartozzon bármelyik keresztény felekezethez.