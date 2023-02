Extrém hideget, mínusz 25 fokos hőmérsékletet mértek Magyarországon

Kerékgyártó Róbert amatőr meteorológus számolt be a közösségi oldalán az értékről, amelyet reggel hét óra előtt tíz perccel mért a műszer. A bejegyzés szerint

a következő pár napban az éjszakai órákban jó eséllyel előfordulhatnak újra mínusz 25 , de akár mínusz 30 fokos értékek is.

A férfi saját fejlesztésű eszközével mérte folyamatosan a töbör mikroklímáját – írja az Index.

Hozzátette, hogy a titok nyitja a szélcsendes időjárásban, a hófelszínben és a sarkvidéki száraz, hideg levegőben rejlik.

A töbör jellegzetes felszíni karsztforma, amit dolináknak is neveznek. Egyfajta mélyedés a földfelszínen, amelynek az átmérője a pár méterestől egészen a pár száz méteresig is terjedhet – tette hozzá a lap.

A Bükkben több is van belőlük, mikroklímájuk sajátos, ráadásul az aljukon nyáron is kialakulhatnak mínuszok.

Életbe lépett a vörös kód

Ahogyan arról a Magyar Nemzet korábban már beszámolt, az átlagosnál jóval hidegebb időjárás miatt három régióban is életbe léptették az úgynevezett vörös kódot. Az intézkedéssel a Belügyminisztérium arra kötelez valamennyi szociális intézményt, hogy fogadja be a hajléktalan vagy bajba jutott embereket.

A riasztás kedd este nyolc órától szombat reggel nyolc óráig él a Dél-Alföldön és Észak-Magyarországon, a közép-magyarországi régióban pedig csütörtök reggel nyolc óráig tart majd. A meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban éjszakánként mínusz 10 fokig vagy az alá is eshet a hőmérséklet, ezért a kormány arra kér mindenkit, hogy ha bajba jutott embert lát, értesítse a hajléktalanellátók diszpécserszolgálatát. A telefonszámok megtalálhatók a Kormány.hu weboldalon.

Egész héten velünk marad a fagy

Mint arról olvasóinkat tájékoztattuk, az egész hetünk alapvetően napos, de hideg lesz, csapadékra pedig alig vagy nem is kell számítani. A legmagasabb nappali hőmérséklet a hét első felében 0 fok körül alakul, majd a hét közepétől lassan emelkedik a nappali felmelegedés mértéke, vasárnap kora délután már 3, 8 fok is lehet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 10 és mínusz 5 fok között várható egész héten, a fagyzugos helyeken hidegebb is lehet.

Borítókép: illusztráció (Fotó: MTI/Komka Péter)