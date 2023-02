Magyar logisztikus Törökországban

A nemzetközi szervezetek szállítási feladatait, valamint a segélyszállítmányok útját koordinálja február 11-e óta Ábrahám Márton tűzoltó alezredes a földrengés sújtotta Törökországban – tudatta lapunkkal a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága (OKF). Az OKF Nemzetközi Főosztályának helyettes vezetője önként jelentkezett a szolgálatra. Az EU február 9-én a CECIS rendszerén keresztül két logisztikai szakértőt kért a Törökországban tevékenykedő csapatába. A hivatásos magyar katasztrófavédelem felajánlotta Ábrahám Márton tűzoltó alezredest, a felajánlott szakértőt az unió másnap el is fogadta. A magyar szakembert másodmagával tíz ember közül választották ki.

A helyettes főosztályvezető akkor indult a katasztrófát szenvedett országba, amikor a kutató-mentő egységek már munkájuk végéhez közeledtek. Ábrahám Márton azonnal bekapcsolódott a csapatok háttértámogatását végző teambe. Nemcsak az egységeket koordinálja, hanem más országok szakembereivel közösen a segélyszállítmányok célba juttatását is szervezi. Február 12-én Adanába vezényelték, ahol a repülőtéri logisztikai feladatokba kapcsolódott be, egyúttal a magyar mentőcsapat, a Hunor hazautazásának szervezését is támogatta. Az őrnagy a továbbiakban a nemzetközi segítségnyújtás helyszíni logisztikai támogatásában tevékenykedik, előreláthatóan három héten keresztül.

Az Adana repülőtéri belépési ponton keresztül beérkező adományok követése, átadásának, átvételének megkönnyítése, valamint az országot elhagyó nemzetközi csapatoknál felmerülő logisztikai és egyéb technikai nehézségek elhárításában történő közreműködés lesz a feladata.

Törökországban jelenleg a kárfelmérés, a romok eltakarítása és a bajbajutottak ellátása a legfontosabb feladat. Ebben nemzetközi segítséget is kap az ország.

Borítókép: összedőlt ház romjai között mentők a törökországi Adiyamanban 2023. február 11-én, öt nappal a Dél-Törökországot és Észak-Szíriát sújtó 7,8-es erősségű földrengés után. A természeti katasztrófa halálos áldozatainak száma meghaladja a 24 ezret, a sérülteké a 85 ezret (Forrás: MTI/AP/Emrah Gürel)