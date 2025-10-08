„Nem normális, végtelenül hatalomvágyó” – Olimpikon mondta el a véleményét Magyar Péterről

A Patrióta csatorna Véleményvezér című műsorában ezúttal Bárdosi Sándor, a Bajtárs Digitális Polgári Kör egyik alapítója, olimpiai ezüstérmes birkózó ült a stúdióban. A sportoló kendőzetlen őszinteséggel beszélt a közélet állapotáról, a magyar celebvilág ürességéről, a külföldi élet illúziójáról – és nem kímélte Magyar Pétert sem.

Mi egy olyan helyen élünk, aminél értékesebb és jobb nincs a világon

– kezdte határozottan Bárdosi, aki szerint sokan tévesen gondolják, hogy nyugaton kolbászból van a kerítés. A birkózó elárulta, járt New Yorkban is, és nem épp az amerikai álomvilággal találkozott:

Amikor kint voltam New Yorkban, kerülgettük a csöveseket az utcán, nem lehet tőlük sétálni. Olyan mocsok és kosz van, nekem kellett a patkányt visszarúgnom a csatornába Manhattanben, egy jó környéken, ahol öltönyösök jöttek-mentek

– árulta el.

Mivel Bárdosi tartalékos katona, Ruszin-Szendi Romulusz fegyveres ügyéről is markáns véleményt fogalmazott meg: „Az az ijesztő, amiket mond, például, hogy viszket a keze. Ő politikus akar lenni?” – sóhajtott nagyot.

Ami pedig Magyar Pétert illeti, Bárdosi nem kertelt:

Nekem ő nem egy kiválasztott ember. Olyannyira senki, hogy nem is vagyok hajlandó beszélni róla. Nem tud érdekelni. Hisztérikus, nem normális, végtelenül hatalomvágyó, pénzsóvár

– fogalmazta meg. A birkózó szerint óriási felelőssége van Magyar Péternek abban, hogy ilyen mélyre süllyedt a közbeszéd szintje.

A sportoló arról is beszélt, miért csatlakozott a Bajtárs Digitális Polgári Körhöz: „Szerintem a család az, ami alapja mindennek, mert egy hagyományos, jól működő családmodellből tudsz elmenni dolgozni, bármit csinálni az életben” – fogalmazott őszintén. Bárdosi számára ez nem pártpolitika, hanem értékrend kérdése: itt alapértékekről és kiállásról van szó, nem politikáról. A birkózó szerint a normalitás hangját ma is hallatni kell – még akkor is, ha ez sokaknak nem tetszik.