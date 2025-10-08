A megkéselt német polgármester szerint örökbe fogadott lánya támadta meg őt

Az 57 éves Iris Stalzert, Herdecke szeptemberben megválasztott polgármesterét, életveszélyes állapotban mentőhelikopterrel szállították kórházba, miután több szúrt sebbel a felsőtestén találtak rá herdeckei lakásában – írja az MTI.

Iris Stalzert életveszélyes állapotban szállították kórházba a késelés után (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

A Szociáldemokrata Párt (SPD) politikusa már túl van az életveszélyen, és az őt kihallgató nyomozóknak azt mondta: 17 éves örökbefogadott lánya követte el a támadást.

A lány ellen, aki egyébként maga riasztotta a mentőket, egyelőre nem adtak ki letartóztatási parancsot.

Az indíték egyelőre nem világos. Iris Stalzernek egy 15 éves örökbe fogadott fia is van, mindkét gyerek abban a herdeckei lakásban élt, ahol a támadás történt. Nem világos, hogy a fiúnak milyen szerepe volt a támadásban. Bár mindkettejüket bevitték a helyi rendőrőrsre, hogy a tett helyszínét a rendőrök át tudják vizsgálni, még

egyiküket sem hallgatták ki a hatóságok.

A házban a nyomozók megtaláltak két kést, amelyet a támadáshoz használhattak. A rendőrség közlése szerint viták korábban is előfordultak a családban, és mindkét gyereknek volt már dolga a rendőrséggel.

Mint arról beszámoltunk, a nyár folyamán az örökbefogadott lánya egyszer már késsel fenyegette Stalzert, az egyik szomszéd pedig nem sokkal a késelés előtt veszekedést hallott a házból, mint elmondta, Stalzer és az örökbefogadott fia szabályosan kiabáltak egymással.

A Deutsche Welle információi szerint Stalzerre a segélyhívás után a nappaliban egy széken ülve találtak rá, azonban a rendőrség az épület átkutatásakor a pincében küzdelem nyomait, valamint Stalzer eldobott ruháit és két kést talált, amelyek feltehetően a támadáshoz használt fegyverek voltak.

Bernd Haldorn főügyész újságíróknak elmondta, hogy a vádhatóság jelenlegi információi szerint az ügyet valószínűleg súlyos testi sértésként fogják kezelni. Az örökbefogadott lányt hamarosan elengedheti a rendőrség, az előzetes letartóztatás feltételei ugyanis a hatóságok szerint nem állnak fenn.

A gyerekeket egyelőre átadják a gyermekvédelmi szolgálatnak – mondta Haldorn.