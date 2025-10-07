Rendkívüli

A szeptembert is a kormánypártok nyerték, a Tisza vergődik

Leszúrták a frissen megválasztott polgármestert

Az életéért küzd a németországi Herdecke városka néhány napja megválasztott polgármestere. Iris Stalzer késes támadás áldozata lett, örökbefogadott fiát bilincsben vitték el a helyszínről.

2025. 10. 07. 21:38
Iris Stalzert életveszélyes állapotban szállították kórházba Fotó: AFP
Egy késes támadás után életveszélyes állapotban szállították kórházba Iris Stalzert, akit alig néhány nappal ezelőtt választottak Herdecke polgármesterévé – írja a Bild német napilap.

Az Iris Stalzert ért késes támadás Friedrich Merz német kancellárt is megdöbbentette
Az 57 éves Stalzer a hasán és a hátán szenvedett számos késszúrást. A házban tartózkodott 15 éves örökbefogadott fia és 17 éves örökbefogadott lánya is, ők hívták a mentőket.

A helyszínre érkező rendőrök mindkét gyereket a rendőrségre szállították kihallgatásra, valamint testükön és ruháikon is nyomokat keresnek. A Der Spiegel információi szerint a fiút bilincsben vitték el.

A fiú állítólag azt mondta a rendőrségnek, hogy anyját több férfi támadta meg az utcán, erre azonban nincsenek tanúk. Stalzer egyik szomszédja ugyanakkor azt állította, hogy nem sokkal korábban veszekedést hallott.

Fél órával azelőtt, hogy a mentőhelikopter leszállt, hallottam, hogy a fiú és az anyja veszekednek. Szó szerint kiabáltak egymással

– idézi az asszonyt a Bild.

Szerinte nem ez volt az első eset, korábban is előfordultak hangos viták a Stalzer-házban. Idén nyáron családon belüli erőszak miatt riasztották a hatóságokat, akkor állítólag az örökbefogadott lány fenyegette meg az anyját, és a lap szerint „akkor is kés volt a dologban”. A hatóságok a mostani esetben sem zárták ki a családi ok lehetőségét.

Herdecke az Észak-Rajna-Vesztfáliában, a Ruhr-vidék keleti részén található valamivel több mint húszezer lakosú település polgárai szeptember 28-án választották polgármesterükké az SPD-s színekben induló Iris Stalzert. 

Az eset egész Németországot megrázta, maga Friedrich Merz német kancellár is megdöbbenését fejezte ki.

Undorító tettről érkezett hír Herdeckéből. Az ügyet most gyorsan fel kell deríteni. Aggódunk a megválasztott polgármester, Iris Stalzer életéért, és teljes felépülésében reménykedünk. Gondolataim a családjával és szeretteivel vannak

– írta az X-platformon a kancellár.

