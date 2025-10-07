Leszúrták a frissen megválasztott polgármestert

Egy késes támadás után életveszélyes állapotban szállították kórházba Iris Stalzert, akit alig néhány nappal ezelőtt választottak Herdecke polgármesterévé – írja a Bild német napilap.

Az Iris Stalzert ért késes támadás Friedrich Merz német kancellárt is megdöbbentette (Fotó: AFP)

Az 57 éves Stalzer a hasán és a hátán szenvedett számos késszúrást. A házban tartózkodott 15 éves örökbefogadott fia és 17 éves örökbefogadott lánya is, ők hívták a mentőket.

A helyszínre érkező rendőrök mindkét gyereket a rendőrségre szállították kihallgatásra, valamint testükön és ruháikon is nyomokat keresnek. A Der Spiegel információi szerint a fiút bilincsben vitték el.

#BREAKING : Police have arrested the 15 year old adopted son of Mayor Iris Stalzer



The boy was handcuffed and placed in a forensic suit in the patrol car.



He reportedly told authorities that his mother had been attacked by “several men” on the street.#Herdecke #Germany… pic.twitter.com/BDPTPRDa9O — upuknews (@upuknews1) October 7, 2025

A fiú állítólag azt mondta a rendőrségnek, hogy anyját több férfi támadta meg az utcán, erre azonban nincsenek tanúk. Stalzer egyik szomszédja ugyanakkor azt állította, hogy nem sokkal korábban veszekedést hallott.

Fél órával azelőtt, hogy a mentőhelikopter leszállt, hallottam, hogy a fiú és az anyja veszekednek. Szó szerint kiabáltak egymással

– idézi az asszonyt a Bild.

Szerinte nem ez volt az első eset, korábban is előfordultak hangos viták a Stalzer-házban. Idén nyáron családon belüli erőszak miatt riasztották a hatóságokat, akkor állítólag az örökbefogadott lány fenyegette meg az anyját, és a lap szerint „akkor is kés volt a dologban”. A hatóságok a mostani esetben sem zárták ki a családi ok lehetőségét.

Neues aus #Herdecke:

Scheint, als wäre der 15-jährige Adoptivsohn so ein klein wenig verdächtig, Bürgermeisterin Iris Stalzer mit dem Messer bearbeitet zu haben. pic.twitter.com/G6ImRIQb1d — Onkel Jakob (@Woelfisches) October 7, 2025

Herdecke az Észak-Rajna-Vesztfáliában, a Ruhr-vidék keleti részén található valamivel több mint húszezer lakosú település polgárai szeptember 28-án választották polgármesterükké az SPD-s színekben induló Iris Stalzert.

Az eset egész Németországot megrázta, maga Friedrich Merz német kancellár is megdöbbenését fejezte ki.

Undorító tettről érkezett hír Herdeckéből. Az ügyet most gyorsan fel kell deríteni. Aggódunk a megválasztott polgármester, Iris Stalzer életéért, és teljes felépülésében reménykedünk. Gondolataim a családjával és szeretteivel vannak

– írta az X-platformon a kancellár.

Uns erreicht eine Nachricht über eine abscheuliche Tat aus Herdecke. Sie muss jetzt schnell aufgeklärt werden. Wir bangen um das Leben der designierten Bürgermeisterin Iris Stalzer und hoffen auf vollständige Genesung. Meine Gedanken sind bei ihrer Familie und ihren Angehörigen. — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) October 7, 2025

Borítókép: Iris Stalzert életveszélyes állapotban szállították kórházba (Fotó: AFP)