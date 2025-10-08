  • Magyar Nemzet
  • Összefogtak a rendőrök és a meteorológusok, hogy biztonságosabbá tegyék a Balatont
Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányságbiztonságBalatonHungaroMet Nonprofit ZrtPartnerségkoordináció

Összefogtak a rendőrök és a meteorológusok, hogy biztonságosabbá tegyék a Balatont

Siófokon kötött partnerségi megállapodást a HungaroMet Nonprofit Zrt., a Veszprém és a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság. A felek dokumentumot írtak alá, ezzel megerősítve és tovább fejlesztve a Balaton biztonságáért folytatott közös munkájukat.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 08. 19:17
Megállapodást kötött a meteorológiai szolgáltató és két rendőr-főkapitányság a Balaton biztonságáért (illusztráció) Forrás: Shutterstock
Partnerségi megállapodással erősítette meg és fejlesztette tovább a Balaton biztonságáért folytatott közös tevékenységét a HungaroMet Nonprofit Zrt., a Veszprém és a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság Siófokon – tájékoztatott közleményében a HungaroMet

Port of Balatonfured and Lake Balaton with boats and birds in Hungary
A Balaton Magyarország egyik legféltettebb természeti kincse (Fotó: Laszlo Szelenczey / Shutterstock)

Szanka Gábor Gyula, a HungaroMet vezérigazgatója, Dékány Balázs Veszprém és Molnár Gábor, Somogy vármegyei rendőrfőkapitány által a Siófoki Viharjelző Obszervatóriumban aláírt dokumentumban célul tűzték ki, hogy erősítik a meteorológiai szolgáltató és a rendőrségi szervek közötti információáramlást, koordinációt, közös fellépést a Balaton térségében.

Hatékonyabbá válik a viharjelzések kommunikációja, a vízen tartózkodók figyelmeztetése, valamint a rendvédelmi szervek gyors reagálása a veszélyes időjárási jelenségek esetén

–  közölték.

Hangsúlyozták, elkötelezettek amellett, hogy a jövőben is közösen dolgoznak a Balaton biztonságáért, legyen szó megelőzésről, tájékoztatásról vagy azonnali beavatkozásról.

Kitértek rá, hogy a Balaton Magyarország egyik legféltettebb természeti kincse, nemcsak gazdasági és turisztikai szempontból kiemelkedő jelentőségű, hanem közösségi és érzelmi értéket is képvisel.

A viharjelző szolgálat csaknem száz éve szolgálja a térség biztonságát, és az elmúlt évtizedekben bizonyította, képes alkalmazkodni a társadalmi és technológiai változásokhoz

 – mutattak rá.

Kiemelték, a viharjelzés ma már nemcsak a nyári hónapokban, a strandolók, vízi sportolók és vitorlázók számára elengedhetetlen, hanem az elő- és utószezonban is, amikor a horgászok és más vízen tartózkodók naponta támaszkodnak a meteorológiai információkra.

Borítókép: Megállapodást kötött a meteorológiai szolgáltató és két rendőr-főkapitányság a Balaton biztonságáért (Forrás: Shutterstock)

 


