  • Gyurcsány Ferenc újra életjelet adott magáról, valóra válhat az őszödi lázálma
Gyurcsány FerencA kereszt halálaGyilkos igazságok

Gyurcsány Ferenc újra életjelet adott magáról, valóra válhat az őszödi lázálma

Legújabb regényéről osztott meg információkat Gyurcsány Ferenc, aki immár íróként hivatkozik magára a közösségi oldalán.

Magyar Nemzet
2025. 10. 08. 18:11
Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Ismét hallatott magáról Gyurcsány Ferenc, a baloldal bukott miniszterelnöke, aki immár íróvá avanzsált, legalábbis közösségi oldala szerint. Gyurcsány a legújabb Facebook-bejegyzésében arról értekezett, hogy könyvet írni jó. Majd megjegyezte, hogy nem szeretne írni olyan regényt, ami csak a bűnről és a bűnös megtalálásáról szól. 

Budapest, 2025. február 2. Gyurcsány Ferenc pártelnök beszédet mond a Demokratikus Koalíció (DK) XV., tisztújító kongresszusán a Budapest Kongresszusi Központban 2025. február 2-án. MTI/Hegedüs Róbert
Egyelőre még várni kell a baloldalról szóló könyvekre (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Mint ismert, a Demokratikus Koalíció alapító elnöke írta A kereszt halála című regényt, amit Kate Vargha álnéven adott ki. Most azt írta Gyurcsány, hogy A kereszt halálának egyik központi dilemmája, hogy az anyai, apai szeretethez kell-e a vérségi kapcsolat, vagy a szülői, gyermeki szeretet, akár a feltétlen szeretet anélkül is működhet-e.

Gyurcsány bevallotta, hogy a válasza ott van a könyvben, és ott van a szereplők szokásaiban, viselkedésében, gesztusaiban egy-egy pillanatra, és ott vannak a körülötte lévők. Egy pillanatra valamelyik gyermeke, de a volt felesége, a DK vezetését átvevő Dobrev Klára is. A volt kormányfő szerint akik az új könyve, a Gyilkos igazságok kéziratát olvasták, azt mondták, hogy semmivel nem marad el az előző, A kereszt halála mögött. 

Valóra válhat az őszödi lázálom?

Emlékezetes, hogy Gyurcsány már a 2006-os őszödi beszédében is a jövőbeli tervek között említette a könyvírást, 

ám akkor még azt tervezte, hogy a baloldalról fog „nagyon jó” könyveket írni.

Ezekre egyelőre úgy tűnik, hogy (még) várni kell. 

 

Borítókép: Gyurcsány Ferenc (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

 

 

Google News
A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

