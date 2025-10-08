Gyurcsány Ferenc újra életjelet adott magáról, valóra válhat az őszödi lázálma

Ismét hallatott magáról Gyurcsány Ferenc, a baloldal bukott miniszterelnöke, aki immár íróvá avanzsált, legalábbis közösségi oldala szerint. Gyurcsány a legújabb Facebook-bejegyzésében arról értekezett, hogy könyvet írni jó. Majd megjegyezte, hogy nem szeretne írni olyan regényt, ami csak a bűnről és a bűnös megtalálásáról szól.

Egyelőre még várni kell a baloldalról szóló könyvekre (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Mint ismert, a Demokratikus Koalíció alapító elnöke írta A kereszt halála című regényt, amit Kate Vargha álnéven adott ki. Most azt írta Gyurcsány, hogy A kereszt halálának egyik központi dilemmája, hogy az anyai, apai szeretethez kell-e a vérségi kapcsolat, vagy a szülői, gyermeki szeretet, akár a feltétlen szeretet anélkül is működhet-e.

Gyurcsány bevallotta, hogy a válasza ott van a könyvben, és ott van a szereplők szokásaiban, viselkedésében, gesztusaiban egy-egy pillanatra, és ott vannak a körülötte lévők. Egy pillanatra valamelyik gyermeke, de a volt felesége, a DK vezetését átvevő Dobrev Klára is. A volt kormányfő szerint akik az új könyve, a Gyilkos igazságok kéziratát olvasták, azt mondták, hogy semmivel nem marad el az előző, A kereszt halála mögött.

Valóra válhat az őszödi lázálom?

Emlékezetes, hogy Gyurcsány már a 2006-os őszödi beszédében is a jövőbeli tervek között említette a könyvírást,

ám akkor még azt tervezte, hogy a baloldalról fog „nagyon jó” könyveket írni.

Ezekre egyelőre úgy tűnik, hogy (még) várni kell.

Borítókép: Gyurcsány Ferenc (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)