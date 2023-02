Politizáló vádlott

A volt főügyész már a vádemelés után, 2020 szeptemberében lett a Demokratikus Koalíció igazságügyi szakértője, a DK közlése szerint „feladatai a kormányváltás utáni független igazságszolgáltatás helyreállításával, a Polt Péter által eltussolt bűncselekmények vizsgálatával és a kormányváltás utáni törvényes és jogszerű felelősségre vonással kapcsolatosak”.

Ihász, azóta is DK-retorikát követve, rendszeresen támadja az igazságszolgáltatást, főleg az ügyészi szervezetet és magát a legfőbb ügyészt is. Például november 6-án a baloldali Hírklikkben fejtette ki, hogy szerinte az uniónak szánt színjáték is lehet a Völner–Schadl-ügyben (végrehajtói korrupciós botrányban) tett vádemelés.