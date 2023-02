Nem szegte meg az Úrnak tett ígéretét

– Mikor született meg az ítélet?

– Magam a per tizennegyedrendű vádlottja voltam, és egy évet kaptam. Az utolsó szó jogán a Szentírásból idéztem, ami aligha nyerte el a bíróság tetszését. Végül azt mondtam nekik:

Ha maguk szerint én bűncselekményt követtem el, róják rám azt, ami illik.

Az elsőfokú ítéletet 1958. januárban hozták meg, de a vallatások lezárulta után, még 1957. decemberben szabadlábra helyeztek minket. Fellebbezni nem akartam, de kötelező volt, a másodfokú ítéletet szeptemberben mondták ki. A börtönbe azonban csak később, november ­22-én vonultam be, addig otthon dolgoztam a gazdaságban. Titokban papként is tevékenykedtem, zárt ajtók mögött miséztem, énekkart szerveztem, Nyőgérben még egy bérmáláson is részt vettem. A börtönben valamivel könnyebb volt, mint az előzetesben. Dolgoztunk is, kazánokat tartottunk karban, vízkövet vertünk le a belsejükről. Akkor mehetett tönkre a bal szemem, de sajnos a jobb szememre is megvakultam mintegy harminc éve. Végül 1959. április 4-én szabadultam, amnesztiával. Megható volt, hogy a nevelőtiszt búcsúzóul nagyon sok örömöt és boldogságot kívánt a hivatásomban.

– Azonnal visszatérhetett a papi hivatásához?

– Dehogy, amikor hazatérésem után jelentkeztem a püspökvárba szolgálatra, elküldtek onnan. Először otthon a gazdaságban segédkeztem, majd később utasítottak, hogy menjek Budapestre dolgozni. Közölték, hogy csak zárt ajtók mögött, maximum a szüleim jelenlétében misézhetek. A betakarítás után, novemberben utaztam fel a fővárosba, ahol beteghordóként, majd segédmunkásként dolgoztam egy villamosműhelyben. Először leégett villamosmotorokat kellett olajban kimosnom, később a mennyezeten betont kellett vésnem, majd telefonközpontos lettem.

Gyorsan megszerettek, mert folyton mosolyogtam, mindenkinek segítettem, és a kollégáim egy idő után még a csúnya beszédről is leszoktak a hatásomra.

Végül szakmát szereztem, villanyszerelő lettem, még kiváló dolgozónak is felterjesztettek, de az elismerést a múltam miatt nem kaphattam meg.

– Mi tartotta meg a fővárosban a hitében?

– Sok minden, például az, hogy mindennap hajnali fél négykor szentmisét mutattam be, hittant tanítottam gyerekeknek, a kórházakban betegeket látogattam, akiknek kiszolgáltattam a szentségeket. Eljártam vidékre, ahol eskettem, és jegyes oktatást tartottam, emellett templomi énekkarokban is énekeltem. Sőt, énekelni is tanultam Farkas Ilonka operaénekesnél, tenorszólista lettem. Egyszer még Kodály Zoltán jelenlétében a Budavári Te Deum tenorszólóját is elénekelhettem.

– És mikor lehetett újra pap?

– A püspöktől 1964 áprilisában kaptam értesítést arról, hogy újra pap lehetek. Meg kell mondanom, hogy a rendszer még sokáig nem hagyott békén azért, mert gyerekekkel, ifjúsági csoportokkal és családokkal foglalkoztam, énekkarokat szerveztem. Aztán amikor a helyi tanácselnök nyugdíjba ment, a nyakamba borult, és sírva azt mondta:

Ugye, tisztelendő úr, mennyit bántottuk, szekáltuk és feljelentgettük magát?! Bocsásson meg ezért!

Én sem rá, sem másra nem haragszom, és hálás vagyok az egész életemért!