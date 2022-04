Mindent a hazáért, gyűlölet nélkül

Varga Béla jogfolytonosság-helyreállító beszéde azért is volt történelmi, mert azon kevés kiemelkedő magyar politikus közé tartozik, akinek megadta a Gondviselés, hogy a hosszú emigrációból visszatérhetett a szabadságot visszanyert hazájába, s 92 évesen itthon, „ágyban, párnák közt” hunyt el. Ez nem adatott meg Rákóczinak, Kossuthnak, de pél­dául Horthynak, Kállay Miklós és Nagy Ferenc miniszterelnököknek sem, az 1848–49-es és az 1956-os forradalom és szabadságharc miniszterelnökeit, Batthyány Lajost és Nagy Imrét kivégezték, Bethlen István pedig szovjet rabságban pusztult el. A szeretet apostolának is nevezett pap-politikus a súlyos magyar történelmi tragédiákra emlékeztetve harminckét éve arra intette a magyar politikusokat, hogy a nemzeti egység, a kölcsönös megértés és a megbocsátás ne legyen üres szólam, mert a pártoskodás, az irigység, az ellenségeskedés sokat ártott nemcsak hírnevünknek, hanem önmagunknak is.

A magyar Országgyűlés 1990 óta mindig rendben és pontosan kitöltötte négyéves mandátumát, s ez Európában, még a nálunk régebbi parlamentáris demokráciákban is meglehetősen ritka jelenség, de itt álljunk meg egy szóra! A marxista történetírók és baloldali ideológusok évtizedekig azt szajkózták, hogy „nincsenek demokratikus hagyományaink”. Ez azért durva csúsztatás, mert ha a demokrácia az általános, egyenlő, közvetlen és titkos választójogon alapuló uralmi formát jelenti, akkor az ilyen képviseleti kormányzás gyakorlata Euró­pában másutt is csak a múlt század elején-közepén vált tartóssá. Ugyanakkor a magyar parlamentarizmus, az uralkodó hatalmát korlátozó képviseleti törvényhozás és a rendi önkormányzat intézményesülése igen régi tradíció. Épp a napokban nyolcszáz évessé lett első Aranybulla és a rajta mint szegletkövön álló magyar történeti alkotmány évszázadokon átívelő, szervesen fejlődő architektúrája bizonyítja, hogy Magyarország Európa egyik legrégebbi parlamentáris hagyományú országa. Joggal hangsúlyozta Szekfű Gyula a magyar politikai jellem régi alkotmányos, egész történelmünkön végigfutó „tanácskozó-parlamentáris” tradícióját. Hozzá hasonlóan Babits Mihály úgy vélte, a magyar alkotmány eszményi állandóság, a magyarság szilárd pontja. A magyar történelmi viselkedés „vezérlő csillagai” a közjogi elvek fenntartása és a jogfolytonosság.