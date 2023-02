Pedofilbotrány Óbudán, kirúgták a fiatalkorú szeretőjével dicsekvő LMBTQ-aktivistát – Összefoglaló

Tizenöt éves szeretőjéről vallott a Krúdy Gyula Angol–Magyar Két Tanítási nyelvű Általános Iskola pedagógiai asszisztense. A közel negyvenéves LMBTQ-aktivista – akit a tankerületi vezetés tegnap elbocsátott – állította: a kiskorú fiúval – aki nem az iskola diákja – való viszonya nem pedofília, mivel a vonatkozó jogszabályok szerint hazánkban csak az számít bűntettnek, ha 14 éven aluli személlyel létesít szexuális kapcsolatot. Lapunk információi szerint

az eset kapcsán rendkívüli szülői értekezletet tartottak az intézményben, a tankerületi vezetés pedig tegnap elbocsátotta az LMBTQ-aktivistát. Tényi István szexuális visszaélés gyanúja miatt feljelentést tett az ügyben.

Kirúgása kapcsán Bite a Blikknek arról beszélt, nem érti az elbocsátását, hiszen ő csak viccelt, amikor ezt állította. Elmondta azt is, hogy a diákok nem férhetnek hozzá alapvetően felnőtteknek szóló videóihoz, tiktokos tevékenységének pedig semmi köze eddigi tanári munkájához.

Közben a PestiSrácok cikkéből kiderült az is, hogy

Bite múlt hét szerdán engedély nélkül szexuális felvilágosító órát tartott az intézmény alsós diákjainak, melynek keretében kizárólag az egyneműek szexuális életéről mesélt. Nem sokkal később az órán történteket a szülők is megtudták, amit jeleztek az iskola vezetésének is, sőt kérdésekkel fordultak az igazgatóhoz.

A cikkből továbbá kiderült, hogy a felsős diákok szülei már korábban is jelezték, hogy gond van a tanárral, mert több diák is követi őt az online térben, ahol a többi között öngyilkosságra buzdító videót tett közzé és nyíltan propagálja a másságot is. Az iskola lépése pedig erre az volt, hogy a felső tagozatosoktól áttette Bite Zsoltot az alsó tagozatosok közé.

A történtekre reagálva Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalán hangsúlyozta:

„megtámadták és megsértették a gyermekvédelmi törvényt, a harc folytatódik tehát”.

„Két gyermek apjaként és a törvény egyik szerzőjeként kijelenthetem: ameddig akár csak egyetlen pedofil is keresi a jogi kiskapukat, vagy ha a hárommillió-hatszázezer magyar népszavazáson kinyilvánított akaratával szemben meg akarják semmisíteni a törvényünket, addig dolgunk van” – rögzítette a frakcióvezető.

A Nemzeti Pedagóguskar elnöke aggályosnak nevezte a történteket.

Horváth Péter szerint egy 15 éves diáknak „nyilvánvalóan nagyon kevés vagy akár nincs is tapasztalata szerelmi téren”, nem alakultak még ki nála a felnőtteknél meglévő védelmi mechanizmusok, így egy ilyen aszimmetrikus kapcsolat jellemzően a gyermek sérülésével jár. Mint mondta, visszaélni egy olyan helyzettel, amikor a befolyásolási képességeink sokkal nagyobbak, erkölcsileg nagyon aggályos és kifogásolható.

Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogásztól pedig megtudtuk: ebben az esetben a szexuális visszaélés egy másik tényállása merülhet fel, mellyel kapcsolatban a Btk. a következőképpen rendelkezik:

Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki tizennegyedik életévét betöltött, de tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel a vele kapcsolatban fennálló hatalmi vagy befolyási viszonyával visszaélve szexuális cselekményt végez, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Egyértelmű tehát, hogy a törvény külön figyelmet szentel a tizennegyedik életévüket betöltött kiskorú személyek védelmének, így nem csak a tizennégy év alattiak kapcsán lehetséges a bűncselekmény megvalósítása – húzta alá.

A Fiatal Családosok Klubjának alapítója a pedofília törvényi meghatározásának felülvizsgálatát javasolná a kormánynak. Király Nóra kiemelte:

„családszervezetként jelezni fogjuk a kormány felé, hogy érdemes lenne felülvizsgálni, esetleg szigorítani a vonatkozó jogszabályt, ugyanis mélyen felháborítónak és elfogadhatatlannak tartjuk, hogy egy gyerekkel egy nála majdnem háromszor idősebb felnőtt létesítsen párkapcsolatot.”

Lapunk kérdésekkel fordult a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) civil jogvédő szervezethez is, amelyről Bite azt állította, hogy – a Helsinki Bizottság és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) mellett – védelmezi őt. Megkeresésünkre a szervezet ugyanakkor közölte: Bite Zsolt nem fordult a TASZ-hoz, ezért nem ismerik az ügye részleteit. A szervezet szerint ugyanakkor fontos leszögezni, hogy alapvetően itt nem egy jogi kérdésről van szó.

Általánosságban annyit tudunk megállapítani, hogy egy 15 éves fiatallal nem bűncselekmény kölcsönös beleegyezésen alapuló szexuális kapcsolatot létesíteni, legyen szó bármilyen nemű vagy szexuális irányultságú személyekről. Hangsúlyozzuk, hogy a kérdés megítélése nem korlátozódik pusztán az életkorra: alapvető fontosságú, hogy mindkét fél valóban szabad döntést hozva, önkéntes belátás alapján legyen részese a kapcsolatnak. Az, hogy az ilyen konszenzuális kapcsolatnak mennyiben van reális lehetősége bizonyos feltételek között, olyan összetett pszichológiai, pedagógiai és morális kérdés, amelyben a TASZ jogi területre korlátozódó szakértelme önmagában nem adhat iránymutatást

– írta a szervezet.

Később az is kiderült, hogy Bite valótlanul állította, hogy a PDSZ a jelenlegi ügyében mellette áll, a szervezet jogsegélyszolgálata ugyanis elsősorban munkajogi kérdésekkel foglalkozik.

Borítókép: Bite Zsolt (Forrás: Facebook)