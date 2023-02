Rendkívüli: Ferenc pápa áprilisban Magyarországra látogat

Áprilisban Magyarországra látogathat Ferenc pápa – adta hírül a Katolikus.ma. A portál értesüléseit a Mandiner kérdésére több, egymástól független egyházi, valamint diplomáciai forrás is megerősítette.

Arra is fény derült, hogy a másfél éve tervezett látogatás áprilisban történik meg, illetve, hogy bár a program még nem végleges, a lap információi szerint Ferenc pápa szentmisét mutat be a Szent István-bazilikában, felkeres egy Mária-kegyhelyet, illetve ellátogat Szegedre is. A pápalátogatás témája feltehetősen az ifjúság lesz. A további információkat a Vatikán a hét végén vagy a jövő hét elején hirdeti majd ki.

A portál arra is emlékeztet, hogy Ferenc pápa legutóbb 2021. szeptember 12-én járt Magyarországon, akkor a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus záró szentmiséjére érkezett, az úgynevezett statio orbis misét celebrálta a Hősök terén. Igaz, akkor mindössze néhány órát töltött Budapesten, hogy folytassa útját Pozsonyba, ahol apostoli látogatást tett. Akkor a repülőgépen adott interjút több újságírónak is, amikor azt mondta:

„Megígértem az elnökötöknek, akivel találkoztam – ez a harmadik alkalom, hogy találkozom vele –, hogy átgondolom, vajon jövőre vagy a rákövetkező évben el tudnék-e jönni, mert nagyon sok értékük van a magyaroknak. Megragadott, mennyire mély nálatok az ökumenizmus iránti érzék. Ez mélyen megérintett.”

Borítókép: Ferenc pápa Budapesten. (Fotó: Kurucz Árpád)