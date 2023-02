Újabb szövetségesét vesztette el Márki-Zay Péter

Ezután a szocialista alpolgármester találkozót kért a városvezetőtől, ám arra nem kapott választ. Márki-Zay és Kis között nem új keletű a konfliktus, a polgármester tavaly áprilisban már javaslatot tett az MSZP-s alpolgármester leváltására, de a közgyűlés leszavazta.

Elfordultak Márki-Zaytól

Nem ez az első alkalom, hogy saját szövetségesei hagyják cserben a baloldal bukott miniszterelnök-jelöltjét és a guruló dollárok ügy főszereplőjét. Márki-Zay még tavaly májusban jelentette be , hogy saját pártot alapít – ami a napokban megtörtént –, azonban az egykori hívei közül többen is jelezték, hogy nem kívánnak csatlakozni a kezdeményezéshez. Ezután Márki-Zay volt gazdasági tanácsadója, Király Júlia közölte: „Életem első 65 évében sem voltam se párttag, se politikus. Életem hátralévő részében sem leszek. Maradok egyszerű tanárember.” A Mindenki Magyarországa Mozgalom korábbi elnökségi tagja, Márki-Zay Péter egyik leghűségesebb követője, Lukácsi Katalin is úgy nyilatkozott korábban a sajtóban, nem csatlakozik az új párthoz.

Hadházy Ákos is kimarad a politikai projektből, pedig a hatpárti baloldal miniszterelnök-jelöltje a kampányban még korrupcióellenes miniszterként emlegette.

„Régi barátságunkra és az irántad érzett változatlan és őszinte megbecsülésre tekintettel próbálok nagyon udvariasan, de lényegretörően fogalmazni: minden ellenkező híreszteléssel szemben én nem kívánok részt venni az általad most bejelentett párt munkájában” – fogalmazott még egy hónapja a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésben az országgyűlési képviselő. Hadházy Ákos leszögezte, hogy bármilyen új pártot csak erős alapokon, széles körű összefogással, megfelelő időben szabad elindítani. Szerinte ezek hiányában a legjobb szándékkal indított kezdeményezés is csak egy lesz az egyszemélyes törpepártok szomorúan hosszú sorában. A legfontosabb szövetségesét, Kész Zoltán pedig akkor vesztette el Márki-Zay, amikor a korrupcióellenes harcot fennen hirdető hódmezővásárhelyi polgármestert éppen Kész vádolta meg, hogy mintegy százmillió forintnyi kampánytámogatást tartott meg magának.