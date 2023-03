A momentumos Szarvas Koppány Bendegúz is készségesen pózolt a 15 éves diákkal szexuális kapcsolatot létesítő pedagógiai asszisztenssel

A 15 éves szeretőjével kérkedő pedagógiai asszisztens Szarvas Koppány Bendegúzról is megosztott egy képet a közösségi oldalán. A most előkerült fotón a születésnapját ünneplő momentumos józsefvárosi önkormányzati képviselő a tavalyi Pride-on, egy szivárványos fejdíszben pózolt a gyermekekhez vonzódó pedagógiai asszisztensnek. Korábban Pikó András VIII. kerületi polgármester is kedélyesen tetszelgett az iskolai szexbotrányba keveredett pedagógiai asszisztens kamerája előtt, utóbbi pedig szintén a Facebook-oldalán osztotta meg a felvételt, amely már bejárta a magyar sajtót.

Szarvas Koppány Bendegúz a tavalyi Pride-on. Fotó: Instagram (Képernyőkép)

Közismert, a 15 éves diákkal szexuális kapcsolatot létesítő iskolai dolgozó ügyében gyermekpornográfia gyanújával rendelt el nyomozást a rendőrség, és a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai házkutatást is tartottak a férfi lakásán.

Mint arról korábban beszámoltunk, Pikó András és társai a pedofilellenes törvénycsomag kiskapuit keresve jelenleg azon dolgoznak, hogy miként folytassák a fiatalok körében az LMBTQ-tematikát is tartalmazó felvilágosító és érzékenyítő tevékenységüket.

Az önkormányzat 2028-ig szóló esélyegyenlőségi programjában egyebek mellett az áll, hogy konkrét intézkedésekkel és a mindennapi gyakorlat révén is az eddiginél több lehetőséget biztosítanának az LMBTQ-közösségnek a helyi nyilvánosságban való megjelenésre. A terveik között említik, hogy LMBTQ-személyekről neveznének el közterületeket.

Borítókép: a 15 éves diákkal szexuális kapcsolatot létesítő pedagógiai asszisztens (Fotó: Facebook)