A világon egyedülálló az FBI–NNI Nemzetközi Egység

Az AMON-ügy

Az AMON-ügy egy titkosított, az FBI által tervezett platformot takar, amelyről azt terjesztették, hogy a rendőrök biztosan nem férnek hozzá. Valójában azonban az FBI és az Europol együttműködésében egy magyar bűnszervezetet is sikerült leleplezniük. Az AMON kapcsán 2021 nyarán 11 gyanúsítottat fogtak el, majd a júniusi elfogások után júliusban is elfogtak három embert, akiktől 50 kilogramm marihuánát, 4 kilogramm kokaint és 40 liter amfetaminolajat foglaltak le. Az ügyhöz kapcsolódóan 2022. februárban is elfogtak két embert, akiktől 36 millió forintot, nagy értékű órákat, ékszereket, valamint háromezer ecstasy tablettát foglaltak le. Szintén az ügyhöz kapcsolódóan fogtak el egy férfit, aki az internetről rendelt hétezer ecstasy tablettát és négy kilogramm amfetamint.