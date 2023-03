Abszurd fordulat száz év alatt, Budapesten negyedére csökkent a hómennyiség

Már jó néhány éve, hogy egyre kevesebb hó esik télen, emellett egyre rövidebb ideig is marad meg. Míg Szegeden felére, Budapesten csaknem negyedére csökkent a lehullott hó átlagos éves mennyisége a múlt század elejéhez viszonyítva – adta hírül a Starschema saját kutatása alapján, amelyben a legnagyobb magyar adatelemző szakértői 120 év csapadékadatait dolgozták fel.

Az Agroinform szemléje alapján úgy tűnhet, az 1987-es volt az utolsó, nagy országos havazás, és hasonlóra nem is számíthatunk a továbbiakban. A kutatásnak köszönhetően viszont most már bizonyossá vált néhány dolog, például hogy a

a hóeséses napok száma és a hó mennyisége is folyamatosan csökken Magyarországon.

Továbbá a már leesett hó is egyre rövidebb ideig marad meg az utcákon és a földeken. Azt is tudni lehet, hogy a havazási szezon nem tolódik a tavasz irányába, még mindig januárban és februárban hullik a legtöbb hó. Rávilágítanak viszont arra is, hogy novemberben és decemberben nagyot csökkent a havas időszakok és a havazás mennyisége.