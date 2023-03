Dollárbaloldal: rohamtempóban készül a választási szabályok átírásának előkészítése

A Magyarország szuverenitását is sértő külföldi befolyásgyakorlás körülményeinek feltárásáért titkosszolgálati vizsgálat indult, erről több részjelentés is napvilágot látott már. A kutakodás azonban nem ért véget, s eljárásba fogott az Állami Számvevőszék (ÁSZ) is. Erről egyelőre annyi tudható, hogy az ÁSZ olyan számlákra is bukkant, amelyek alapján felmerül a gyanú, hogy az elszámolások nemcsak a pártfinanszírozási törvényt, hanem az adózás rendjét is sértik. A számvevőszék ezért az adóhivataltól kér információkat. Hétfőn több részlet is kiderülhet, az Országgyűlés gazdasági bizottsága ugyanis akkor tart ülést, s első napirendi pontként tárgyalja az ÁSZ elnökének beszámolóját a dollárbaloldal ügyében lefolytatott vizsgálatról.