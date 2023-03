Egész éjszaka mentenek a tűzoltók, kedd hajnalra talán helyreáll a közlekedés

Hétfő délután a viharos erejű szél a Dél-Dunántúl több vasútvonalán is akadályozta a vonatközlekedést, felsővezetékek sérültek meg, fák dőltek a vasúti pályára. Jelentős késések alakultak ki, vonatpótló buszokat kellett beállítani az utasok elszállításához. A vasúttársaság szakemberei az időjárás miatt több helyszínen is nehéz körülmények között végezték a helyreállítást. Néhány helyen még késő este, éjszaka is folytatják a helyreállítást, ott a vonatközlekedési korlátozások is maradnak – közölte a vasúttársaság.

Kifejtették, hogy a Kaposvár és Jákó-Nagybajom állomások között estére kijavították a felsővezeték hibáját, újraindult a vonatforgalom. Éjszakáig helyreállhat a menetrend a Dombóvár–Gyékényes vonalon.