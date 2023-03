Forráshiányra panaszkodnak Miskolcon, de nyaralófelújításra futja

Megdöbbentő, hogy miközben másról sem hallani a miskolci baloldal vezetőitől, minthogy a városnak nincs pénze semmire, az önkormányzat vagyonkezelőjénél, a Miskolc Holding Zrt.-nél több mint nettó 60 millió forintért újíttatták fel a cég bükkszentkereszti vendégházát, a vezérigazgatói iroda és vendégváró felújítására pedig csaknem nettó 32 millió forintot költöttek a borsodi vármegyeszékhelyen – nyilatkozta lapunknak a miskolci Fidesz–KDNP frakciószóvivője. Hollósy András emlékeztetett arra: a baloldali vezetésű Miskolcon nagyon sok gondot okozott, hogy a városban, legalábbis látszatra, a szavak szintjén folyamatosan spórolnak. Emiatt 2019 végétől több hullámban jelentősen csökkentették a tömegközlekedésben a járatszámokat.

A követhetetlen és rendre változó menetrend a munkába járó és a busz- és villamosjáratokat használó miskolciak életminőségét jelentősen rontotta, miközben a választási ígéret éppen arról szólt, hogy javítják a színvonalat.

Szavai szerint emellett romlott a városban a köztisztaság és az emberek szubjektív biztonságérzete is, utóbbi azzal is összefügg, hogy a miskolci önkormányzati rendészettől is forrásokat vontak el.

Persze a város vezetése mindig akkor van pénz híján, amikor a lakosság érdekeit kellene nézni, magukra szívesebben költenek. Emlékezzünk vissza például, hogy a baloldali városvezetés legfelsőbb köre, így a polgármester, az alpolgármester, a város cégeit tömörítő holding vezérkara közvetlenül az áprilisi választások előtt egy dubaji konferencián vett részt, ami több millió forintba került. Emellett futotta az elmúlt időszakban a vármegyeszékhelyen kreált pozíciókra, dupla tanácsnoki díjazásokra és luxusbuszvásárlásra is

– mutatott rá Hollósy András. Mint kiderült, volt pénz arra is, hogy felújítsák a Miskolc Holding Zrt. nyaralóját, illetve a vezérigazgató irodáját és a vendégvárót is sok millió forintért. – Ráadásul az utóbbi fejlesztésnél csak a bútorok beszerzésére több mint nettó kilencmillió forintot költöttek. Ennyi pénzből akár új LED-televíziókat is szerelhettek volna a falra, reméljük, nem így történt – mutatott rá Hollósy András.

