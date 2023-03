Jelentős mérföldkőhöz érkezett a Dunaferr

Mészáros Lajos a duol.hu-nak nyilatkozva elmondta:

„Újabb mérföldkőhöz érkeztünk a Dunaferr reorganizációs folyamatában. Egy hete elkezdett termelni a meleghengermű is. Ez egy nagyon pozitív fordulat, hiszen ez a gyáregység már olyan készterméket állít elő, ami értékesíthető a piacon. Különösen fontos ez, mert az acélpiacon jó az acéltermékek ára. A gyár reorganizációja tovább folytatódik. A hosszú távú célok között szerepel az, hogy jól képzett munkaerő álljon rendelkezésre, ezért Molnár Krisztiánnal együtt a múlt héten tárgyalásokat folytattunk a Dunaújvárosi Egyetem képviselőivel, Süli Jánossal, az egyetemet működtető alapítvány kuratóriumi elnökével, illetve András Istvánnal, az egyetem rektorával, akik biztosítottak bennünket arról, készek arra, hogy tárgyaljanak a Liberty-vel a szakirányú képzések beindításáról. Hosszú távú cél még a környezetvédelemi előírások betartása, mindeközben a Liberty Steel a karbonsemleges zöldacél gyártásra szeretne berendezkedni, bízom abban, hogy a Liberty-vel a Dunaferrel kapcsolatos tárgyalások is pozitívan fognak végződni. A térség országgyűlési képviselőjeként az egyik legfontosabb feladatomnak tartom, hogy az itt dolgozók munkahelyei stabilak legyenek, és a dunaújvárosiak megélhetése a jövőben is biztosított legyen!”

Molnár Krisztián is örömmel nyugtázta, hogy a meleghengerműben is elindult a termelés:

„Ahogy hallhattuk az üzem dolgozóitól, itt nemrég még szó szerint a galamb turbékolást lehetett hallani, a hidegebb napokon jégcsapok lógtak egyes berendezéseken, ehhez képest most újra a gépek zaja, a termelésből adódó forróság, amellyel a meleghengerműben találkoztunk. Köszönetemet szeretném kifejezni Magyarország Kormányának és Mészáros Lajos képviselőnek azért a hatalmas munkáért és segítségért, amit az itt dolgozó többezer ember munkahelyének megmentéséért tettek. Lépésről, lépésre fut fel a termelés, újra éled, él a gyár. Minden jel abba az irányba mutat, hogy sikerülhet megmenteni ezt a város és a vármegye, de az ország számára is létfontosságú működést.”

Borítókép: Üzemlátogatás a Dunaferrnél (Fotó: Fotók: Duol/Szabóné Zsedrovits Enikő)