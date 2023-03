Kivárásra játszanak a baloldalon

A baloldal belső ügyeire rálátó forrásaink egyelőre csupán óvatos, puhatolózó, ám különösebb eredmény nélküli háttéregyeztetésekről számoltak be lapunknak. Abban ugyanakkor valamennyien egyetértettek, hogy legkésőbb őszig „valamire jutnia kellene” a baloldalnak az önkormányzati választás alapvető kérdéseivel, így a lehetséges főpolgármester-jelölttel – vagy jelöltekkel – kapcsolatban.

– Bár a legtöbb ellenzéki párt úgy nyilatkozott korábban, hogy nem automatikus részükről Karácsony Gergely támogatása, valójában egyiknek sincsen olyan jelöltje, aki egy súlycsoportban lenne vele, sőt aki egyáltalán valóban akarná Budapestet vezetni

– hangoztatták forrásaink, akik azt is egybehangzóan állították, hogy mindebben Gyurcsány Ferencék akarata lesz a meghatározó, és ha lesz rá módjuk, akkor mindenképpen állítanak saját főpolgármester-jelöltet. A DK elnöke korábban már beszélt arról, egyáltalán nem biztos, hogy támogatni fogják Karácsony újrázását, amit a főpolgármester március 15-én bejelentett, sőt üzent Gyurcsány Ferencéknek is, hogy ebben nem feltétlenül szorul a támogatásukra. Karácsony azt mondta, hogy az ellenzéknek 2019-ben sikerült visszavennie Budapestet, ami „köztársaság, és az is marad”. Hozzátette ugyanakkor, sokan azt remélték, hogy Budapestről indul majd a politikai változás 2022-ben, ám ez nem így történt.

A szabad országot nem értük el, de elveszíthetjük a szabad városokat, ha továbbra is azt játsszuk, hogy ki a legnagyobb kicsi

– üzent az ellenzéki pártokat sorra szalámizó DK-nak. A főpolgármester egyébként már tavaly azt javasolta, hogy a 2024-es önkormányzati választásokon az ellenzéki pártok logóik nélkül, civil ernyőszervezet jelöltjeiként indítsák politikusaikat. Közölte azt is: ő sem közös, hanem támogatott jelölt szeretne lenni.

Forrásaink szerint azóta már el is kezdődtek a háttéregyeztetések, amelyeken Karácsony azt ajánlotta a baloldali pártoknak a támogatásért cserébe: a jelenlegi ellenzéki polgármesterek a már említett civil ernyőszervezet jelöltjeiként induljanak újra saját kerületükben.

Ezáltal például az ­MSZP-s Horváth Csabának Zuglóban, a momentumos Soproni Tamásnak Terézvárosban, a DK-s Szaniszló Sándornak pedig a XVIII. kerületben nem kell baloldali kihívótól tartania, ezzel is növelve az újrázás esélyét. Így a kormánypárti vezetésű kerületekben nyitva hagynák a lehetőséget akár az előválasztásnak, akár helyi alkuknak, amelyek mentén állíthatnának jelöltet az ellenzéki pártok.

