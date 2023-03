LMBTQ-rendezvényt tartanak a Városházán

A Labrisz Leszbikus Egyesület, a Háttér Társaság és a Szimpozion Egyesület koordinálásával idén immár tizenegyedik alkalommal vette kezdetét az LMBT történeti hónap, amely a Sokszínű Magyarországért parlamenti munkacsoport és a Karácsony Gergely vezette főváros támogatását is élvezi. A programsorozat megnyitóján Kerpel-Fronius Gábor főpolgármester-helyettes is tiszteletét tette, beszédében pedig megerősítette: számukra nem lehet kérdés, hogy őrizni kell a közéletnek ezeket a közös értékalapjait, amelyek segíthetnek abban, hogy ilyen politikai környezetben is megóvhassák az LMBTQ-polgárok méltóságát, biztonságérzetüket pedig megerősítsék.