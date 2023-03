Magyarországon maradhat és családot is alapíthat a Svájcból ide vándorló farkas

A szakember szerint nem meglepő, hogy az állat át tudott kelni a Dunán, ezt más vadállatok, szarvasok vagy akár medvék is megteszik, ha árad a folyó. Egy érdekesség is elhangzott a műsorban, miszerint a mosómedvék több száz kilométert is megtesznek az Egyesült Államokban úgy, hogy beszöknek a gyümölcsszállító kamionokba a kikötőkben, és a következő állomásnál elhagyják a járművet.

Visszatérve a farkasra, Szemethy László szerint a farkas, ha teheti, nem is találkozik emberrel, mert amint észreveszi, elmenekül.

„Ha megszorul és védekeznie kell, akkor önvédelemből agresszív lesz, de nem kell ezeket a helyzeteket keresni. A farkas emberre nem vadászik, embert nem eszik, de az ember közelében levő forrásokat viszont nagyon intelligensen tudja használni” – tette hozzá Szemethy László professzor.