Megdöbbentő mesterkedés Gyurcsányéktól

Miskolcon is árnyékra vetődött az árnyékkormány, és lelepleződött az egyik trükk a sok százból – így kommentálta Hollósy András, a Fidesz–KDNP miskolci frakciószóvivője azt, hogy Dobrev Klára miskolci rendezvényére Budapestről hozták a hallgatóságot. Tették ezt azért, hogy az árnyék-miniszterelnöknek legyen közönsége.

A kormánypárti politikus megdöbbentőnek nevezte Gyurcsányék mesterkedését, hogy az egyik budapesti DK-s kerületből, Rákospalotáról buszokkal, szervezetten szállították az aktivistákat Miskolcra.

Szavai szerint több százan is érkezhettek az eseményre, amiről a fényképek is tanúskodtak. – Minden bizonnyal féltek és tartottak attól, hogy Dobrev Klárának üres széksorok előtt kell beszélnie. Ebből is látszik, a miskolciaknak elegük van abból, hogy korábban Gyurcsányék hazudtak reggel, éjjel, meg este, és a vármegyeszékhelyen nem kíváncsiak a bukott volt miniszterelnök pártjára, sem a feleségére, Dobrev Klárára – emelte ki Hollósy András. Hozzátette: Gyurcsány Ferenc annak idején is látszatpolitizálást folytatott, és most is csak a látszatra ügyeltek, hogy úgy tűnjön, a borsodi vármegyeszékhelyen tömegek kíváncsiak Dobrev Klára árnyék-miniszterelnökre.

Az, hogy szervezetten buszoztatják Budapestről a városba az aktivistákat, tiszteletlenség a miskolciakkal szemben. A miskolciak ezt nem nyelik le, a városban élők ennél többet érdemelnek

– hangsúlyozta a Fidesz–KDNP miskolci frakciószóvivője.

Borítókép: Budapestről érkezhetett Dobrev Klára hallgatóságának nagy része (Forrás: Fidesz, Miskolc)