Milyen következménye lesz a budapesti pedagógiai asszisztens botrányának?

Mint ismert, a pedagógiai asszisztens egy mindenki által elérhető videóban lényegében kérkedett azzal, hogy egy 15 éves diák a szeretője, majd meg is indokolta, hogy szerinte ez miért nem kifogásolható. A pedagógiai asszisztens ezen maga is dicsekedett azzal, hogy az LMBTQ-aktivisták szokása szerint előszeretettel beszélgetett kiskorúakkal szexualitást érintő témákról, s azzal is, hogy ezen „beszélgetések” révén tudja a kiskorú gyerekekről, hogy van közöttük „néhány öntudatra ébredő transz, nembináris és biszexuális” is. B. Zsolt emellett gyomorforgató tartalmú, erősen korhatáros videókat is közzétett korábban.

(A borítókép forrása: Facebook)