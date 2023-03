Varga Judit: Szülőnek lenni életre szóló felelősség

Kiemelte, hogy Budapesten már két központ is működik, rengeteg újítást vezettek be, amelyek segítik az egyszülősöket. A miniszter bízik benne, hogy országos hálózat is létrejöhet, sőt a határon túli magyarság körében is terjeszkedhetnek az egyszülős központok. A kormány ezt minden eszközével segíteni fogja.